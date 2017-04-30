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رقم الخبر: 192357 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 18:25 الاقسام: دوليات  
رئيس البرازيل يستنكر الاحتجاجات العنيفة

رئيس البرازيل يستنكر الاحتجاجات العنيفة

استنكر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الاشتباكات العنيفة التي وقعت في ريو دي جانيرو أثناء إضراب عام يوم الجمعة لكنه قال إن حكومته ستمضي في برنامجها للإصلاحات بهدف ضبط الموازنة.

وانتقد تامر المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع ومنعوا العمال من الوصول إلى أعمالهم خلال الإضراب الذي استمر يوما واحدا احتجاجا على اقتراحاته لإصلاح قوانين العمل ومعاشات التقاعد.

وقال تامر داعيا الى العمل ومواصلة الإصلاحات في البلاد في بيان: العمل على تحديث قوانين البلاد سيستمر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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