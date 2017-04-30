أعلنت مارين لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية في انتخابات الرئاسة الفرنسية، أنه في حال فوزها، ستقوم بتعيين نيكولا ديبون إينيان رئيسا للوزراء في حكومتها.

وكان ديبون إينيان، المرشح الرئاسي الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات، قد أعلن مساء الجمعة دعمه لـ"لوبان" في الجولة الثانية التي ستعقد في السابع من مايو المقبل.

* ماكرون يرفض التحالف مع قادة الحزب الاشتراكي

الى ذلك قالت صحيفة "20 مينيت" الفرنسية يوم السبت: إن مرشح الوسط المستقل إيمانويل ماكرون، أعلن الجمعة رفضه أي تحالف أو تعاون سياسي مع أي شخص من قادة الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا أو الجمهوريين، حتى وإن كانوا من الأشخاص الذين أعلنوا عن دعمهم له في الجولة الثانية، وصرّح بذلك خلال لقاء صحفي أجراه مساء الجمعة.

وأكد ماكرون قائلا: لا أنكر دعم هؤلاء السياسيين لي، ولكن هذا لا يعني إنني سوف اعتمد عليهم في حكومتي حال فوزي في انتخابات الرئاسة، وعلى الرغم من علمي الشديد إنهم من أكبر الأحزاب أثقلهم في البلاد.

وأضاف المرشح الوسطي، في الفترة المقبلة لابد من التفكير جيدا، والعمل بشكل مختلف لنتمكن بالنهوض بالبلاد وتطورها ونموها، ومن هنا يلزمنا إصلاح الحياة السياسية التي تحكم فيها الاشتراكيين والجمهوريين بمفردهم وبالطبع أدت لما عيشه الآن من بطالة ومشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية، وأكمل حديثه، "هذا هو المفتاح للخروج من الأزمات التي نعيشها الآن ووجود توجهات من هذين الحزبين في الولاية المقبلة ليس صحيح فنحن في أوقات مضطربة.

من جهة أخرى دعا حزب "إلى الأمام"، الذي يتزعمه إيمانويل ماكرون المرشح الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية، إلى استقالة والد منافسته في الجولة الثانية مارين لوبان من الجبهة الوطنية، السبت، بعد تصريحات أدلى بها عن مراسم أجريت لشرطي مثلي قُتل في هجوم وقع في باريس.

وكان الشرطي قُتل بالرصاص، وأصيب اثنان آخران في 20 أبريل، أي قبل 3 أيام من الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، التي تصدرها ماكرون ولوبان، ليخوضا الجولة الثانية المقررة في السابع من مايو، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وجان ماري لوبان مؤسس الجبهة الوطنية، الذي تنأى ابنته مارين بنفسها عنه بسبب آرائه المثيرة للجدل.

وانتقد جان ماري لوبان (88 عاما) في مقابلة على موقعه على الإنترنت كلمة ألقاها رفيق الشرطي في مراسم تأبينه قائلا: "الكلمة الطويلة التي ألقاها أعطت صبغة رسمية لزواج المثليين ومجدته على الملأ وهذا صدمني".

وقال حزب "إلى الأمام" في بيان، السبت: "لم تدن مارين لوبان بعد هذه التصريحات".

ونُقل عن بنجامين جريفو المتحدث باسم ماكرون قوله "أطالب المرشحة بإنهاء على الفور المهام التي ما زال جان ماري لوبان يقوم بها في الجبهة الوطنية".

وكان لوبان الأب طرد من إدارة الحزب في 2015 بعد أن قال إن غرف الغاز النازية خلال الحرب العالمية الثانية مجرد "حدث ضمن أحداث" التاريخ، إلا أنه ما زال رئيسا شرفيا للجبهة الوطنية.

* إدانة لوبان لتقييد حرية الإعلام

هذا ووقعت 29 جمعية صحفية فرنسية، من بينها جمعية الصحفيين في فرانس 24، عريضة تدين الوسائل التي تستخدمها "الجبهة الوطنية" في فرنسا، ووصفها بأنها تعرقل عمل الصحفيين وتقييد حرية "الإعلام" من خلال "تضييق الخناق" على وسائل الإعلام عبر الترخيص لبعضها دون الأخرى.

وأشارت المصورة الصحفية لجريدة "لوموند" الفرنسية لورانس جايي يوم الجمعة، على حسابها بموقع تويتر إلى الأجواء المتوترة التي تسود المكان، خلال تغطيتها لتجمع انتخابي لمارين لوبان في نيس أمام 400 مناصر لمرشحة "الجبهة الوطنية" للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وغردت قائلة: العمل يصعب أكثر فأكثر، فنحن هنا محاصرون مثل الخرفان ولا نستطيع التحرك، وأضافت أن "مارين لوبان تهدد بطردي".