قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم السبت إن بلاده ترغب في حل نزاع على السيادة يلقي بظلاله على العلاقات مع روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف للصحفيين في لندن: لم تستكمل معاهدة سلام بين اليابان وروسيا بعد رغم مرور 70 عاما على الحرب العالمية الثانية... إنه وضع غير عادي للغاية. يكمن عدد لا نهائي من الاحتمالات في التعاون بين اليابان وروسيا.

ولم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية في نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب نزاع على جزر في غرب المحيط الهادي تعرف باسم الأراضي الشمالية في اليابان وجزر كوريل الجنوبية في روسيا.

واستولت القوات السوفيتية على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية واضطر السكان اليابانيون البالغ عددهم 17 ألف شخص للفرار.

وقال آبي: مشاركة روسيا البناءة ضرورية لحل التحديات العالمية. أعتزم مواصلة الحوار مع الرئيس (فلاديمير) بوتين في سبيل التنسيق بشأن هذه التحديات.

في سياق آخر ومع زيادة حدة التوتر بشأن شبه الجزيرة الكورية دخلت حاملة طائرات هجومية فرنسية برمائية قاعدة بحرية يابانية يوم السبت قبل تدريبات تخاطر بإثارة غضب الصين التي تواجه ضغطا أمريكيا لكبح جماح برامج الأسلحة الكورية الشمالية.

وستقود الحاملة مسترال مناورات تجري الشهر القادم قرب جوام إلى جانب قوات من اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا للتدريب على عمليات الإبرار البرمائي حول تينيان وهي جزيرة تقع على بعد نحو 2500 كيلومتر جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو.

وهذه التدريبات التي تضم 700 جندي كانت مقررة قبل التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية يوم السبت لإطلاق صاروخ باليستي في تحد للضغوط العالمية فيما تعد رابع تجربة غير ناجحة لها لإطلاق صاروخ منذ مارس آذار.

وتشعر اليابان والولايات المتحدة بقلق من جهود الصين لتوسيع نفوذها إلى ما بعد مياهها الساحلية وبحر الصين الجنوبي بالحصول على حاملات طائرات وهو تخوف تشعر به أيضا فرنسا التي تسيطر على عدة جزر بالمحيط الهادي من بينها نيو كاليدونيا وبولينيزيا الفرنسية.

وتعزز فرنسا وبريطانيا ،التي تملك طائرتين هليكوبتر على ظهر مسترال ،تعاونهما الدفاعي مع اليابان وهي حليف وثيق للولايات المتحدة وتملك ثاني أكبر قوة بحرية في آسيا بعد الصين حتى مع سعيهما لإقامة علاقات اقتصادية أقوى مع الصين.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية: إن مسترال جزء من قوة عمل برمائية تعد"دعما قويا للدبلوماسية الفرنسية".