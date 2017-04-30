  • الأحد ٣ شعبان ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192354 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 18:30 الاقسام: عربيات  
ليبيا تستولي على ناقلتين تهربان النفط بعد تبادل لإطلاق النار

ليبيا تستولي على ناقلتين تهربان النفط بعد تبادل لإطلاق النار

قال متحدث باسم البحرية الليبية، الجمعة، إن قوات بحرية استولت على سفينتين للاشتباه بقيامهما بتهريب النفط من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد اشتباكات بالأسلحة النارية استمرت بضع ساعات غربي العاصمة طرابلس.

وكثيرا ما تضبط القوات الليبية سفنا تهرب النفط والأسلحة قبالة سواحلها وأصبحت ليبيا ملاذا لمهربي المهاجرين الذين يستغلون الاضطرابات في البلاد لشحن مهاجرين عبر البحر إلى أوروبا.

وقال أيوب قاسم المتحدث بإسم البحرية الليبية إن ناقلة ترفع علم أوكرانيا وسفينة ترفع علم دولة أفريقية ضبطتا في وقت مبكر الجمعة.

وأضاف أن اشتباكات استمرت لثلاث ساعات لكن القوات نجحت في الاستيلاء على الناقلتين. ووقعت الاشتباكات في منطقة سيدي سعيد غربي طرابلس. ولم يذكر قاسم وقوع أي ضحايا ولم يقدم تفاصيل عما حدث لطاقمي السفينتين أو جنسياتهم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس/ليبيا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0704 sec