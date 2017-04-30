ليبيا تستولي على ناقلتين تهربان النفط بعد تبادل لإطلاق النار قال متحدث باسم البحرية الليبية، الجمعة، إن قوات بحرية استولت على سفينتين للاشتباه بقيامهما بتهريب النفط من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد اشتباكات بالأسلحة النارية استمرت بضع ساعات غربي العاصمة طرابلس.