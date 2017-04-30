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|رقم الخبر: 192354
|تاريخ النشر: نيسان 29, 2017
|الوقت: 18:30
|الاقسام: عربيات
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ليبيا تستولي على ناقلتين تهربان النفط بعد تبادل لإطلاق النار
قال متحدث باسم البحرية الليبية، الجمعة، إن قوات بحرية استولت على سفينتين للاشتباه بقيامهما بتهريب النفط من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد اشتباكات بالأسلحة النارية استمرت بضع ساعات غربي العاصمة طرابلس.
وكثيرا ما تضبط القوات الليبية سفنا تهرب النفط والأسلحة قبالة سواحلها وأصبحت ليبيا ملاذا لمهربي المهاجرين الذين يستغلون الاضطرابات في البلاد لشحن مهاجرين عبر البحر إلى أوروبا.
وقال أيوب قاسم المتحدث بإسم البحرية الليبية إن ناقلة ترفع علم أوكرانيا وسفينة ترفع علم دولة أفريقية ضبطتا في وقت مبكر الجمعة.
وأضاف أن اشتباكات استمرت لثلاث ساعات لكن القوات نجحت في الاستيلاء على الناقلتين. ووقعت الاشتباكات في منطقة سيدي سعيد غربي طرابلس. ولم يذكر قاسم وقوع أي ضحايا ولم يقدم تفاصيل عما حدث لطاقمي السفينتين أو جنسياتهم.
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