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رقم الخبر: 192353 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 18:28 الاقسام: عربيات  
الدول العربية تقدم ضمانات للكيان الصهيوني حال انسحابه من فلسطين

الدول العربية تقدم ضمانات للكيان الصهيوني حال انسحابه من فلسطين

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت، أن الدول العربية ستقدم ضمانات لحماية أمن "إسرائيل"، إذا انسحبت من الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قد أكد أن القمة العربية تبنت مبادرة السلام العربية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وركزت على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، أن القمة تبنت مبادرة السلام العربية لتشكل الطرح الأفضل والأكثر شمولية لتحقيق مصالحة تاريخية وسلام شامل دائم، على أساس انسحاب "إسرائيل" من جميع الأراضي العربية المحتلة الفلسطينية والسورية واللبنانية، ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

 
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مصدر الخبر: عمان-الأردن/وكالات
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