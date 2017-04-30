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|رقم الخبر: 192352
|تاريخ النشر: نيسان 29, 2017
|الوقت: 18:26
|الاقسام: عربيات
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إغلاق مطار سعودي وإعلان حالة الطوارئ إثر انزلاق طائرة
أعلنت سلطات مطار أبها جنوب غرب السعودية حالة الطوارئ وأغلقت مدرج الطائرات إثر تعرض طائرة للانزلاق أثناء هبوطها.
وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية في بيان نشرته على موقعها الجمعة في “تويتر” بأن طائرة تجاوزت نهاية المدرج في مطار أبها أثناء هبوطها، دون وقوع إصابات بين الركاب، وذكرت أنها بصدد التقصي عن الحقائق.
ووفقا للبيان فإن إغلاق المدرج أدى إلى تأخر بعض الرحلات بسبب إجراءات الصيانة والتأكد من جاهزية المدرج لاستئناف الرحلات.
ومطار أبها، هو مطار داخلي تأسس عام 1977، ويقع في مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير جنوبي المملكة.
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