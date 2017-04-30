* مجلس صيانة الدستور يبدأ الاثنين البت في طعون المترشحين للانتخابات البرلمانية

أعلن المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي، ان مجلس صيانة الدستور سيبدأ يوم الاثنين ولمدة اسبوع البت في طعون المترشحين الذين رفضت اهليتهم لخوض الانتخابات البرلمانية التكميلية.

وقال كدخدائي في تصريح صحفي مهلة الايام الثلاثة المتاحة امام المترشحين قد بدأت أمس السبت، كما ستبدأ يوم الاثنين مهلة لسبعة ايام لمجلس صيانة الدستور للبت في الطعون المرفوعة.

واوضح بان نتائج البت في طعون المترشحين ستعلن فور الانتهاء من المهلة المحددة أمام مجلس صيانة الدستور وهي بمثابة نتائج نهائية وغير قابلة للاستئناف حول اهلية المترشحين لخوض الانتخابات البرلمانية التكميلية.

وكان مجلس صيانة الدستور قد اصدر بيانا اعلن فيه بان المترشحين للانتخابات البرلمانية التكميلية الذين تم تأييد أهليتهم في مراحل سابقة ومن ثم رفضت من قبل مجلس صيانة الدستور يمكنهم رفع شكاواهم بهذا الصدد للبت فيها.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات التكميلية للدورة العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي في 4 دوائر انتخابية وهي مدينة اصفهان في محافظة اصفهان واهر وهريس ومراغة وعجب شير في محافظة آذربايجان الشرقية وبندرلنكة وبستك وبارسيان في محافظة هرمزكان، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 19 مايو /ايار القادم.

* معطيات عن إحدى عشرة دورة للانتخابات الرئاسية الايرانية

نورد فيما يلي معطيات وارقاما عن الدورات الإحدى عشرة للانتخابات الرئاسية التي جرت لحد الان في الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك حسب الترتيب التالي:

الدورة الانتخابية: الأولى

الرئيس المنتخب: ابوالحسن بني صدر

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 10.70

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 20.99

عدد المشاركين (مليون): 14.15

نسبة المشاركة (بالمائة): 67.41

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 124

المنافسون النهائيون: 96

تاريخ اجراء الانتخابات: 25 يناير 1980

الدورة الانتخابية: الثانية

الرئيس المنتخب: محمد علي رجائي

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 12.77

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 22.69

عدد المشاركين (مليون): 14.57

نسبة المشاركة (بالمائة): 64.24

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 71

المنافسون النهائيون: 4

تاريخ اجراء الانتخابات: 24 يوليو 1981

الدورة الانتخابية: الثالثة

الرئيس المنتخب: آية الله السيد علي الخامنئي

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 16.80

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 22.69

عدد المشاركين (مليون): 16.85

نسبة المشاركة (بالمائة): 74.26

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 46

المنافسون النهائيون: 4

تاريخ اجراء الانتخابات: 2 اكتوبر 1981

الدورة الانتخابية: الرابعة

الرئيس المنتخب: آية الله السيد علي الخامنئي

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 12.20

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 25.99

عدد المشاركين (مليون): 14.24

نسبة المشاركة (بالمائة): 54.78

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 50

المنافسون النهائيون: 3

تاريخ اجراء الانتخابات: 16 اغسطس 1985

الدورة الانتخابية: الخامسة

الرئيس المنتخب: اكبر هاشمي رفسنجاني

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 15.55

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 30.13

عدد المشاركين (مليون): 16.45

نسبة المشاركة (بالمائة): 54.59

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 79

المنافسون النهائيون: 2

تاريخ اجراء الانتخابات: 28 يوليو 1989

الدورة الانتخابية: السادسة

الرئيس المنتخب: اكبر هاشمي رفسنجاني

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 10.57

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 33.16

عدد المشاركين (مليون): 16.80

نسبة المشاركة (بالمائة): 50.66

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 128

المنافسون النهائيون: 4

تاريخ اجراء الانتخابات: 11 يونيو 1993

الدورة الانتخابية: السابعة

الرئيس المنتخب: محمد خاتمي

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 20.14

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 36.47

عدد المشاركين (مليون): 29.14

نسبة المشاركة (بالمائة): 79.92

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 238

المنافسون النهائيون: 4

تاريخ اجراء الانتخابات: 12 يونيو 1997

الدورة الانتخابية: الثامنة

الرئيس المنتخب: محمد خاتمي

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 21.65

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 42.17

عدد المشاركين (مليون): 28.15

نسبة المشاركة (بالمائة): 66.77

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 814

المنافسون النهائيون: 10

تاريخ اجراء الانتخابات: 8 يونيو 2001

الدورة الانتخابية: التاسعة

الرئيس المنتخب: محمود احمدي نجاد

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 17.25

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 46.79

عدد المشاركين (مليون): 27.96

نسبة المشاركة (بالمائة): 59.76

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 2

المنافسون النهائيون: 2

تاريخ اجراء الانتخابات: 3 يونيو2005

الدورة الانتخابية: العاشرة

الرئيس المنتخب: محمود احمدي نجاد

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 24.59

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 46.20

عدد المشاركين (مليون): 39.37

نسبة المشاركة (بالمائة): 84.83

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 476

المنافسون النهائيون: 4

تاريخ اجراء الانتخابات: 12 يونيو2009

الدورة الانتخابية: الحادية عشرة

الرئيس المنتخب: حسن روحاني

عدد الاصوات المكتسبة (مليون): 18.65

عدد المؤهلين للمشاركة (مليون): 50.48

عدد المشاركين (مليون): 36.82

نسبة المشاركة (بالمائة): 72.94

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية: 686

المنافسون النهائيون: 6

تاريخ اجراء الانتخابات: 14 يونيو 2013