أعلن وزير الطاقة، حميد جيت جيان، إلى أن ايران تعهدت أن تخفض من مستوى إنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مضيفاً أنه من المتوقع أن ترفع إيران من إنتاج الطاقة البديلة إلى حوالي 7500 ميغاواط خلال الأعوام المقبلة ضمن إطار تنفيذ تعهداتها.

وقال الوزير جيت جيان، اليوم السبت، في الملتقى التجاري الأول بين إيران والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقات المستدامة: ان انعقاد التجمع يبرز اهتمام المؤسسات والسياسيين في الاتحاد الاوروبي وايران من أجل خفض الغازات المنبعثة المسببة للاحتباس الحراري. وأضاف: للأسف فان ايران هي من جملة البلدان التي وقعت ضحية تغيير المناخ، حيث ارتفعت نسبة الأراضي الجافة، وانخفض مستوى المياه الجوفية الثابتة، واشتدت ظاهرة العواصف الترابية وغيرها.

ونّوه وزير الطاقة إلى أن ايران تعهدت خلال مؤتمر باريس للتغير المناخي كبقية البلدان بخفض مستوى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث استبدلت معامل الطاقة لديها من المعامل الغازية إلى المعامل الحرارية، كما وأدخلت توربينات لتوليد الطاقة ذات كفاءة أعلى. وتابع: ان الوزارة تستخدم شبكات النقل والتوزيع الذكية لتتحكم باستهلاك الطاقة في البلاد.

وفي سياق آخر، قال جيت جيان: ان إيران خفضت من نسبة استهلاك المازوت كوقود للمعامل الحرارية من حوالي 43 بالمئة إلى ما يقارب إلى 14 بالمئة، بما معناه انخفاض إنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 15 مليون طن. وأضاف: تعهدت ايران بخفض انبعاثاتها للغازات المسببة للاحتباس الحراري في مؤتمر باريس حوالي 4 بالمئة، وفي إطار تنفيذ تعهداتها فسوف ترفع ايران نسبة إنتاج الطاقة البديلة الى حوالي 7500 ميغاواط خلال الأعوام المقبلة. وأشار إلى أن طلبات قدمت للوزارة للاستثمار بمجال الطاقة البديلة بمبالغ وصلت الى حوالي 3 مليارات دولار.

وأعرب وزير الطاقة عن استعداد ايران التام للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقال: لعبت ايران دوراً تاريخياً من أجل تأمين الطاقة المستدامة في العالم، وهي مستعدة الآن للتعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاستمرار في هذا الأمر).

وفي تصريح أدلى به على هامش الملتقى، قال جيت جيان: انه بفضل ثبات هذا الارتباط، فان شبكة الكهرباء الوطنية سترتبط مع أوروبا أيضاً لاسيما وانها مرتبطة حالياً مع تركيا التي تستورد الطاقة من ايران.

وأشار وزير الطاقة الى تطوير الطاقة المتجددة في البلاد، موضحاً ان آليات جديدة قد أعدت لاجتذاب مشاركة القطاع الخاص والتي سيتم الكشف عنها قريباً. وأكد ان ايران ينبغي أن تحدث محطات كهربائية من الطاقة المتجددة تستطيع توليد 5 آلاف ميغاواط.

من جانبه، أكد مفوض شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق النووي وبحسب الإحصائيات، أدى لنمو التبادل التجاري مع ايران بنسبة 79 بالمئة. وأضاف ميغل أرياس كانيتي، في كلمته بالملتقى، بأن الإتفاق دفع الصادرات الايرانية لتسجيل نمو بنحو 300 بالمئة. ولفت الى أن الاتفاق النووي المبرم في يناير/ كانون الثاني 2016 بين طهران ومجموعة (5+1) الدولية، مهد بدوره لتطوير التعاون بين ايران والاتحاد الأوروبي بمختلف المجالات.

وأكد كانيتي أن بإمكان ايران وأوروبا أن يكونا شريكين جيدين بمجال أمن الطاقة وتنمية الطاقات النظيفة، معلناً استعداد الإتحاد من تعميق التعاون بمجال نقل الخبرات والاستثمار في تطوير الطاقات الجديدة مع ايران. وأكد كانيني أن الاستراتيجية المستقبلية للاتحاد الأوروبي تتمثل بتطوير الاقتصاد دون النفط، وأن ثمة مخططاً لرفع متوسط إنتاج الطاقات الجديدة الى 30 بالمئة من إجمالي حجم إنتاج الطاقة للاتحاد الأوروبي في عام 2030.