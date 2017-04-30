اعلن مفوض الاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة ميغوئل آرياس كانِتِه (Miguel Arias Canete) عن رغبة الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع ايران في مجال الطاقة النووية مؤكدا، نمو حجم صادرات ايران الى هذا الاتحاد بنسبة 300 بالمئة بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشامله (الاتفاق النووي).

وقال ميغوئل آرياس كانِتِه في كلمة القاها اليوم السبت في الاجتماع التجاري بين ايران والاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة المستديمة في مقر وزارة الطاقة الايرانية

بطهران قال ان الاتفاق النووي مهد الارضية للتعاون واستئناف التعاون بين الاتحاد الاوروبي وطهران اذ بدأ الطرفان بالتعاون الواسع في شتي المجالات ووقعا على اتفاقيات عديدة .

وصرح ان حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوروبي ارتفع بنسبة 79 بالمئة بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة في حين ارتفعت نسبة الصادرات الايرانية الى اوروبا بنسبة 300 بالمائة.

واضاف ارياس ان اوروبا مستعدة لوضع خبراتها في مجال الطاقات النظيفة تحت تصرف ايران لكي تتمكن ايران من توفير 30 بالمائة من طاقاتها من خلال الطاقات المتجددة حتى عام 2030 كما انها مستعدة للمساعدة في تواجد الشركات الاوروبية في ايران لتوظيف الاستثمارات.