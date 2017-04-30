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رقم الخبر: 192347 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. رفد شبكة الكهرباء العامة في البلاد بنحو 4 آلاف ميغاواط

قريباً.. رفد شبكة الكهرباء العامة في البلاد بنحو 4 آلاف ميغاواط

أعلن هوشنك فلاحتيان، مساعد وزير الطاقة الايراني، عن رفد الشبكة الكهربائية العامة بـ4 آلاف ميغاواط حتى مارس/ آذار المقبل.

وأوضح فلاحتيان، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأنه قد تم رفد الشبكة العامة بـ405 ميغاواط في غضون السنوات الـ5ر3 الماضية، فيما ستعزز الشبكة بنحو 4 آلاف ميغاواط حتى مارس/ آذار المقبل، حيث انه وعبر إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة سترتفع الطاقة الإنتاجية من 68 إلى 80 ألف ميغاواط.

من جهة أخرى، أشار فلاحتيان الى توظيف استثمارات في قطاع الكهرباء بواقع 200 تريليون ريال (الدولار= 32440 ريالاً) في العام الايراني المنتهي 20 مارس/ آذار 2017.

 
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