عقدت بورصة السلع الايرانية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/ نيسان 2017، صفقات بيع نحو 338 ألفاً و11 طناً من أصناف السلع بأكثر من 191 مليون دولار.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية، مبيعات 95 ألفاً و975 طناً من أصناف السلع بنحو 67 مليون دولار. وبيع في القاعة 90 ألفاً و805 أطنان من الصلب، و2850 طناً من النحاس، و200 طن من الألمينيوم، و120 طناً من الموليبدن المكثف، وأكثر من 17 كغم من سبائك الذهب، و2000 طن من فحم الكوك. فيما شهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية مبيعات 212 ألفاً و326 طناً من السلع بقيمة فاقت 109 ملايين دولار.

وبيع بالقاعة المذكورة 36 ألفاً و696 طناً من أنواع القير، و53 ألفاً و459 طناً من المواد البوليمرية، و5ر47 ألف طن من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و5ر15 ألف طن من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و17 ألفاً و956 طناً من المواد الكيميائية، و13 ألفاً و100 طن من الكبريت، و500 طن من عازل الرطوبة، و20 طناً من غاز الأرغون. كما سجلت القاعة الزراعية مبيعات 28 ألفاً و385 طناً من أنواع المنتجات بقيمة لامست 15 مليون دولار.