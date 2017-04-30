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|رقم الخبر: 192345
|تاريخ النشر: نيسان 29, 2017
|الوقت: 18:20
|الاقسام: اقتصاد
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في العام الماضي
إيران تحقق زيادة بنسبة 131% في منسوب صادرات النحاس
تفيد التقارير الصادرة عن مركز الإحصاء بدائرة الجمارك الايرانية عن ارتفاع في كمية وقيمة صادرات النحاس والمنتجات ذات الصلة بنسبة تسلسلية بلغت 147 و131 بالمئة خلال العام الايراني المنصرم (انتهى في 20 آذار/ مارس 2017)، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب المصدر نفسه، فقد بلغ منسوب صادرات النحاس والمنتجات ذات الصلة خلال هذه الفترة 810 آلاف و138 طناً. وتشير الإحصائيات أيضاً الى أن 4ر9 بالمئة من إجمالي عائدات التصدير الخاصة بالمناجم والصناعات المعدنية للبلاد خلال العام الايراني السابق، والتي بلغت 7 مليارات ومليوني دولار، تعود الى صادرات النحاس والمنتجات ذات الصلة.
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