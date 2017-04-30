في العام الماضي إيران تحقق زيادة بنسبة 131% في منسوب صادرات النحاس تفيد التقارير الصادرة عن مركز الإحصاء بدائرة الجمارك الايرانية عن ارتفاع في كمية وقيمة صادرات النحاس والمنتجات ذات الصلة بنسبة تسلسلية بلغت 147 و131 بالمئة خلال العام الايراني المنصرم (انتهى في 20 آذار/ مارس 2017)، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه.