التقى السفير الايراني في لاباز رضا طباطبائي، مساء الجمعة، وزير المناجم والمعادن البوليفي سزار نافارو، للبحث في سبل تطوير التعاون بين البلدين.

وأشار طباطبائي الى إمكانيات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال المناجم والصناعات المنجمية والاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا المجال، وقال: ان تنفيذ جميع التفاهمات بين البلدين قيد المتابعة من قبل وزارتي الخارجية في البلدين.

وأعرب السفير الايراني عن أمله بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها المناجم والصناعات المنجمية في القريب العاجل.

من جانبه، أشار وزير المناجم والمعادن البوليفي، خلال اللقاء، الى الاحتياطات المنجمية الوفيرة في بلاده، مرحباً بتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. وأعلن استعداد وزارته لتبادل زيارات الوفود التقنية من أجل التعرف على فرص التعاون المنجمي بين البلدين.