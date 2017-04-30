اشاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني في رسالة وجهها الى وزير الصحة حسن هاشمي، بجهود الوزارة في دعمها لمقاتلي جبهة المقاومة.

ووجه اللواء سليماني في الرسالة الشكر والتقدير لجهود وزير الصحة والعاملين في الوزارة في شؤون التدريب والادوية والاجهزة خاصة ما يتعلق بمعالجة المقاتلين في جبهة المقاومة.

واكد بان هذه الجهود الدؤوبة المبذولة من قبل وزير الصحة والعاملين في الوزارة تسهم في انتصارات المقاومة الاسلامية وسيكون لها الاجر الجزيل عند الباري تعالي.

من جانبه قال وزير الصحة بان الشعب الايراني سوف لن ينسي التضحيات المبذولة من اجل توفير امن البلاد، معتبرا ان من الفخر العظيم خدمة من يقدم التضحيات من اجل امن وسلامة الشعب.

واضاف، انه يجب تقدير الافراد الشرفاء الأباة وتقبيل ايديهم واحدا واحدا، افراد مقاتلون وضعوا ارواحهم على اكفهم لخدمة بني جلدتهم، اؤلئك الذين جلبوا نعمة الامن والسلامة لمواطنينا وثبتوا في هذه المعركة حتى التضحية بارواحهم.

واشار وزير الصحة الى ان احد الممرضين الذين يقدمون الخدمة الطبية للمدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) والذي كان قد وقع في الاسر بيد الجماعات التكفيرية قد تم تحريره بفطنة وبسالة المقاتلين وعاد الى احضان اسرته.