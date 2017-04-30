وتابع علي يزداني، في مؤتمره صحفي، بأن قيمة هذه المشاريع التي ينفذ قسم منها في البلدات الصناعية تصل إلى 8 مليارات دولار، مشيراً إلى الإستثمارات الأجنبية بنسبة مائة بالمائة في مجال البلدات الصناعية التخصصية وإجراء المفاوضات المبدئية مع الشركات الصينية لإنشاء مصنع إنتاج قطع السيارات في منطقتي سيرجان وأرك بم. وأضاف بأنه تم توقيع إتفاقية ثلاثية بين غرفتي إيران وتركيا للإستثمار لإنشاء بلدات صناعية حدودية في محافظتي آذربايجان الشرقية والغربية في إيران ومحافظتي فان وأرضروم في تركيا، إلى جانب إجراء المفاوضات مع الشركات التركية لإنشاء بلدات صناعية لتصدير المنتجات الكيماوية.