أظهرت إحصائيات الجمارك الصينية، أن حجم واردات البلاد من خامات الحديد الإيراني شهد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 الجاري نمواً وصل إلى 113 بالمئة.

وأفادت وكالة رويترز، أن إحصائيات الجمارك في الصين أظهرت أن حجم واردات بكين من خامات الحديد الإيراني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 ارتفع بنسبة 2ر12 بالمئة قياساً بحجم المدة عينها من العام الماضي، حيث وصل إلى 9ر270 طن.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، فانه ونظراً لتقليص الموردين الرئيسيين لخام الحديد من عملية تصدير شحناتهم إلى الصين، فان حجم نمو صادرات هؤلاء الموردين كان أقل من حجم النمو العام للواردات الصينية من خام الحديد.

وقد مر حجم واردات بكين من خام الحديد من دول أستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا بمراحل متفاوتة من النمو خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، حيث بلغ جحم نمو الصادرات الأسترالية من خام الحديد إلى الصين 8ر10 بالمئة، فيما بلغ حجم نمو صادرات البرازيل وجنوب أفريقيا 8ر3 و3ر3 بالمئة.

يأتي ذلك في وقت حققت فيه الهند زيادة في صادراتها إلى الصين من خامات الحديد وصلت إلى 4ر332 بالمئة، ليصل مجموع الصادرات من هذا المنتج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 إلى 9ر9 ملايين طن، حيث تحولت بذلك إلى رابع مؤمن لواردات الصين من خام الحديد. وقد ارتفع حجم واردات بكين من خام الحديد الإيراني إلى 4ر113 بالمئة، فيما شهد حجم الواردات من البيرو زيادة بنسبة 20 بالمئة.