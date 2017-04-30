أعلن وزير الكهرباء العراقي، قاسم الفهداوي، سعيه لاستيراد الغاز الطبيعي من ايران، وذلك خلال إرساله رسالة خطية الى وزير النفط بيجن زنكنة.

وأفادت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، ان (وكيل وزير الكهرباء العراقي لشؤون الإنتاج والمشاريع عادل جريان، سلم وزير النفط بيجن زنكنة، رسالة خطية من وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي). وأضاف البيان: ان (وكيل الوزير والوفد المرافق له، التقى بوزير النفط الايراني في العاصمة الايرانية طهران، وتم التحاور بشأن التعاون المشترك بين بغداد وطهران، في مجال الطاقة بشكل عام، واستيراد الغاز الطبيعي من ايران على وجه الخصوص).

وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية ان (وكيل الوزير لشؤون الإنتاج والمشاريع أكد على ان لقاءه بوزير النفط الايراني سيتمخض عنه نتائج إيجابية في الفترة القريبة).

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، في شباط الماضي، عن إيقاف ايران تزويد المنظومة الوطنية بالطاقة، بسبب تراكم الديون المترتبة على العراق.

على صعيد آخر، صرح الملحق التجاري في السفارة العراقية بطهران، شاكر رزاق، الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها ثالث دولة مصدرة للسلع الى بلاده.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي لأعضاء الملحقية التجارية للسفارة العراقية والوفد التجاري العراقي المنعقد بمدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق ايران)، قال الملحق التجاري العراقي، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان الصين تحتل المرتبة الأولى من حيث الصادرات الى العراق وتأتي تركيا في المرتبة الثانية. وأضاف: ان ايران حلت في المرتبة الثالثة من حيث الصادرات الى العراق في العام 2016. وأكد على المزيد من تطوير العلاقات بين ايران والعراق والمشاركة في المعارض والتعامل بين التجار ورجال الأعمال في البلدين.

وأشار شاكر رزاق الى إنشاء عدة بنوك ايرانية في العراق، الأمر الذي يساعد في تسهيل المعاملات المصرفية بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس مركز الإستشارة والإستثمار العراقي، عبدالعال الياسري، على تطوير التبادل التجاري مع ايران. وأشار الى أن قيمة الصادرات الايرانية الى العراق تبلغ ربع الصادرات التركية في الوقت الحاضر، وقال: ان قيمة الصادرات التركية الى العراق بلغت في العام الماضي 20 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الايرانية 5 مليارات دولار.

واعتبر العراق بأن له الكثير من المشتركات الدينية والثقافية والاجتماعية مع ايران الداعمة لأمن العراق أيضاً، متوقعاً المزيد من التعامل من قبل التجار ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الايرانيين مع بلاده.