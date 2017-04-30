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رقم الخبر: 192339 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 18:13 الاقسام: اقتصاد  
إتفاقية لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين إيران وأوراسيا

إتفاقية لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين إيران وأوراسيا

أعلن وكيل وزارة الخارجية الروسية أن المفاوضات حول إتفاقية لإقامة منطقة التجارة الحرة المؤقتة بين إيران والإتحاد الإقتصادي الأوراسي ستكتمل حتى إجتماع قادم للإتحاد في الخريف المقبل.

وقال فاسيلي نيبينزيا، في تصريحاته لوكالة (تاس) الروسية للأنباء: انه لا عائق سياسياً في هذا السياق لأن إيران وروسيا تريدان إنشاء مثل هذه المنطقة. مضيفاً: ان الموضوع الوحيد الذي يتفاوض عليه الجانبان هو السلع التي سيكون الوصول إليها في هذه المنطقة حرة.

 
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