ووقع الرئيس العام لمصلحة الجمارك الإيرانية مسعود كرباسيان، ونظيره الأرميني فارتان هاراتونيان، على هذه الإتفاقية ومع تنفيذ بنود البروتوكول ليقدم جميع المعلومات والطلبات والوثائق الجمركية والتجارية بين البلدين وفق القوانين الوطنية لكلا الدولتين.

وبناء على هذه الإتفاقية، سيقوم الجانبان بتبادل المعلومات الإحصائية حول التجارة الثنائية كل 3 أشهر أو سنوياً. ومن المتوقع أن تتوفر الأرضية لتسهيل وتنمية التجارة أكثر مما مضى وأن تفتح صفحة جديدة من التعاون التجاري بين الدولتين وتعزز مستوى العلاقات الإقتصادية بين البلدين .

ووصلت قيمة صادرات إيران للسلع المختلفة إلى أرمينيا إلى 179 مليوناً و103 آلاف دولار خلال العام الماضي.