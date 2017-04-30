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رقم الخبر: 192338 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 18:06 الاقسام: اقتصاد  
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين إيران وأرمينيا

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين إيران وأرمينيا

وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا على مذكرة تفاهم وبروتوكول لتبادل المعلومات الجمركية.

ووقع الرئيس العام لمصلحة الجمارك الإيرانية مسعود كرباسيان، ونظيره الأرميني فارتان هاراتونيان، على هذه الإتفاقية ومع تنفيذ بنود البروتوكول ليقدم جميع المعلومات والطلبات والوثائق الجمركية والتجارية بين البلدين وفق القوانين الوطنية لكلا الدولتين.

وبناء على هذه الإتفاقية، سيقوم الجانبان بتبادل المعلومات الإحصائية حول التجارة الثنائية كل 3 أشهر أو سنوياً. ومن المتوقع أن تتوفر الأرضية لتسهيل وتنمية التجارة أكثر مما مضى وأن تفتح صفحة جديدة من التعاون التجاري بين الدولتين وتعزز مستوى العلاقات الإقتصادية بين البلدين .

ووصلت قيمة صادرات إيران للسلع المختلفة إلى أرمينيا إلى 179 مليوناً و103 آلاف دولار خلال العام الماضي.

 
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