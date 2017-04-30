قال قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد "محمد باكبور" إن الأعداء يسعون إلى زعزعة الأمن والإستقرار في البلاد، لافتاً إلى أن العملية الإرهابية التي إستهدفت حرس الحدود مؤخراً في جنوب شرق إيران، إنطلقت من داخل الأراضي الباكستانية.

وصرح العميد باكبور أن العدو دائم المحاولة لضرب الأمن والإستقرار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى أن منفذي الكمين الإجرامي الذي تعرضت له دورية لحرس الحدود في منطقة ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان مساء الأربعاء الماضي إنطلقوا من داخل الحدود الباكستانية.

وأضاف قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية أن الإرهابيين اليوم لا يستطيعون التواجد على الأرض الإيرانية، وقد رأينا كيف إتخذوا من الأراضي الباكستانية منطلقاً لعمليتهم الإجرامية الأخيرة، لافتاً إلى أن هذا السد المنيع الذي تحقق بوجه العناصر المارقة، هو إنما تحقق بفضل تضحيات جنود وأبناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد العميد باكبور أن إيران اليوم تعيش كجزيرة مستقرة في بحر متلاطم مليء بإنعدام الأمن والإستقرار، قائلاً: إن السعودية والإمارات وسيدتهما أمريكا يدعمون اليوم الجماعات الإرهابية المناهضة للثورة الإسلامية لضرب الأمن والإستقرار في البلاد.

في سياق آخر أعلن قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد "محمد باكبور" أن القوات البرية تقدمت إلى وزارة الدفاع بطلب لتزويدها بدبابات "كرار" المتطورة.

وأشار العميد باكبور إلى مسألة إستخدام دبابة "كرار" المتطورة من قبل القوات المسلحة، قائلا: إن هذه الدبابة تم صنعها من قبل وزارة الدفاع، ولا شك أننا أو القوات البرية للجيش سنقوم بإستخدامها، لافتاً إلى أن مسألة الإستفادة من هذه الدبابات هي ضمن جدول أعمال القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية.

وأكد قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية على ضرورة تطوير دبابات تي 72 للإرتقاء بها إلى مستويات مشابهة بتلك المتوفرة في دبابة كرار المتطورة، قائلاً: إننا نعكف حالياً على القيام بهذا الأمر، حيث أننا نعمل على تطوير أنظمة إطلاق النيران في الدبابات التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، وسنقوم بتطوير أي نظام من أنظمة الدبابات في حال وجدنا ضرورة لذلك.