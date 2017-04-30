التقى رئيس مؤسسة الطاقة النووية الايرانية 'علي اكبر صالحي' برئيس لجنة الطاقة لدى الاتحاد الأوروبي 'ميغويل ارياس كانيتة' في طهران اليوم السبت؛ وبحث معه في موضوع تنفيذ الاتفاق النووي الايراني .

و وصل المسؤول الأوروبي على رأس وفد الى العاصمة طهران اليوم السبت في زيارة تهدف الى اجراء لقاءات مع مسؤولي شؤون الطاقة في البلاد ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك معهم.

وفضلا عن حضوره اعمال الاجتماع المشترك بين ايران والاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة، التقى كانيتة بوزير الطاقة الايراني حميد جيت جيان؛ كما سيلتقي بوزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة.

وعقب تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي الايراني مع 5+1)، بدا الجانبان الايراني والاتحاد الأوروبي تعاونا في مجال التكنولوجيا النووية، وقرر الاخير على اساسه تخصيص 5 ملايين دولار لتعزيز الامان النووي مع ايران، فضلا عن التعاون الثنائي في مجال المشاريع الدولية الخاصة بالانصهار النووي (ايتر).

ويضاف الى ذلك، قرار الاتحاد الأوروبي بشأن عقد استثمارات بقيمة 100 مليار دولار حتى العام 2020 في مجال الطاقات المتجددة داخل البلاد.