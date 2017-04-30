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رقم الخبر: 192335 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 17:09 الاقسام: منوعات  
بلدة روسية (تغرق) بالعصير

بلدة روسية (تغرق) بالعصير

المألوف في الفيضانات هو أن تنجم عن كثرة هطول المطر، لكن بلدة في جنوب روسيا، شهدت سيولاً من نوع آخر بسبب انهيار في مصنع للعصير أدى إلى جرح شخصين.

وبحسب ما ذكر موقع ( Gizmodo)، فإن كميات العصير التي تسربت من المصنع سالت في بلدة ليبيديان، وتحولت إلى فيضان مصغر يعيق حركة السير في بعض الشوارع.

ويخشى ناشطون مدافعون عن البيئة، أن تتسرب سيول العصير إلى نهر دون في المنطقة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستلحق ضررا بالمياه.

وأثار (فيضان العصير) سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءل ساخرون حول ما إذا كانت كوارث العصير (اللذيذة) مختلفة عن كوارث الماء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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