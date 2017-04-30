يضع الأشخاص العاديون ميزانية محددة قبل خروجهم في عطلة، وذلك بحساب تكاليف الإقامة والانتقالات والرحلات الترفيهية التي سيقضونها، لكن ماذا لو أن من كانت تخطط في الذهاب إلى تلك العطلة، أصغر مليارديرة في العالم وهي سيدة الأعمال النرويجية الشابة ألكسندرا أندريسن.

أوضحت صحيفة الإندبندت البريطانية أن ألكسندرا تعتبر أصغر مليارديرة في العالم بثروة تبلغ 1.2 مليار دولار أميركي، في حين أنها تبلغ من العمر 20 عاماً فقط، وذلك بعد أن ورثت عن والدها هي وشقيقتها ثروة طائلة متمثلة في شركة فريد القابضة المختصة في صناعة التبغ.

واستغلت ألكسندرا ثروتها في إرضاء إهتماماتها المتشعبة، فبحكم كونها بطلة في الفروسية فإنها تحب الانتقال بالخيول لمسافات طويلة، كما أنها تذهب في رحلات حول العالم إلى المناطق الطبيعية مثل تلك التي تشتهر بها قارة أفريقيا، إذ أنها مولعة بالحيوانات.

وتحب ألكسندرا خوض المغامرات ما يدفعها للدخول في تجارب جديدة مثل الانزلاق عبر السلك الصلب، أو القيام برحلات الغطس، أو الذهاب إلى الأماكن النائية مثل الصحاري الجليدية.