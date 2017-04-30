قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري في بيان بمناسبة ذكرى مولد الامام حسين عليه السلام ويوم الحرس الثوري ان عناصر حرس الثورة الاسلامية هم امن الاسلام والولاية والثورة وقدوة لمقاتلي جبهة المقاومة الاسلامية.

وقال اللواء باقري في بيانه، ان افراد حرس الثورة الاسلامية بإيمانهم واخلاصهم وجهادهم في سبيل الله وأدائهم للواجب وتأسيهم بالخصال الحسينية، يمثلون مظهرا للقوة المعنوية للقوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الاسلامية الايرانية، ومن خلال حفاظهم على راية العمل الثوري ودفاعهم الباسل عن الثورة، تحولوا الآن الى أسوة لمقاتلي المقاومة خارج الحدود الجغرافية للوطن، وإن ايران تفتخر بهم في اقصى نقاط العالم الاسلامي.

وحيا اللواء باقري في بيانه ارواح شهداء الحرس الثوري، سائلا الله تعالى التوفيق لاستمرار النجاحات الكبرى لجميع قادة الحرس ومنتسبيه للدفاع عن المبادئ السامية للاسلام المحمدي الاصيل والانجازات القيمة للثورة الاسلامية تحت زعامة قائد الثورة المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة سماحة آية الله الخامنئي.