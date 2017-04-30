اعتقد براين والكر، 43 عاماً، أن وجود هذا الانتفاخ على يده ما هو إلا نتيجة لدغة بعوضة، لكن ما اكتشفه لاحقاً كان العكس تماماً؛ فبعد أن أجبرته زوجته هيلين، 44 عاماً، على مراجعة الطبيب اكتشف أن الأمر أسوأ بكثير من أن يكون هذا الانتفاخ ناتج عن لدغة بعوضة.

هذا الانتفاخ كان أمراً مضحكاً بالنسبة له حتى أخبره الطبيب أن عليه الذهاب إلى المشفى، وهناك اكتشفوا أن براين مصاب بورم نادر، وبحسب الأطباء فإن هناك 5 حالات فقط مسجلة في العالم مصابة بهذا المرض، وقالوا: (لو أن براين تأخر قليلاً لفقد حياته).

ودون تردد، قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لبراين، وذلك لأن الورم استمر في النمو. كان الورم لونه أحمر، وينزف سائلاً، وكان بحجم المخ.

اضطر الجراحون لقطع جزء من ذراع براين وذلك لإزالة الورم كلياً، فهم أزالوا (الورم ذو الحجم الكبير، وجزء من عضل ذراعه، والجلد حول المنطقة المصابة، ليتركوا بذلك جرحاً غائراً، واستخدموا جزءاً من أنسجة ظهره لملء هذا الفراغ).

ويقول براين: (بعض الأشخاص يشتكون من تذمر زوجاتهم، كذلك فعلت وتذمرت عندما حددت لي موعداً مع الطبيب، لكن هذا الموعد كان له تأثير كبير على حياتي).

أما زوجته هيلين فتقول: (أنا سعيدة جداً لأنني أجبرته على الذهاب إلى الطبيب، لو أنه لم يتعالج لفقد ذراعه أو حتى حياته. المهم هو أنه لا يجب التغاضي عن مثل هذه الأمور، بل يجب فحص أي شيء يثير شكوكنا).