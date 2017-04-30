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رقم الخبر: 192331 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 17:02 الاقسام: منوعات  
أغلى حوض استحمام في العالم

أغلى حوض استحمام في العالم

للأغنياء الباحثين عن القليل من الترف في عطلهم، قد يكون حوض الإستحمام بمليون دولار، فرصتهم لتحقيق ذلك.

فقد كشف مجمع فيلات (22 قيراط) الواقع في نخلة الجميرا بإمارة دبي، عن أغلى أحواض الاستحمام في العالم.

ومن المقرر افتتاح المجمع في وقت لاحق من هذا العام، وتأتي كل واحدة من الـ22 عقاراً مجهزة بأحواض عميقة منحوتة من بلورات صخرية ثمينة مصدرها غابات الأمازون البرازيلية.

وأشرف على تصميم هذه القطع المتلألئة فريق من شركة (بالدي هوج جيويلز) بفلورنسا، في إيطاليا، وردا على سؤال حول ماذا يشبه الاستحمام في أحد أحواض المياه الفاخرة، قال لوكا بالدي، الرئيس التنفيذي لشركة (بالدي)، لصحيفة (ديلي ميل) إنه (يتجاوز الواقع.. إنها توفر الهروب النهائي من الضغوط ومشاكل الحياة اليومية، وتعتبر فرصة للتواصل المباشر مع الطبيعة)، مضيفا أنها تجربة توفر (الإحساس البدائي الذي يوصلك إلى أعلى مستوى من المتعة، وسيكون سكان الفلل الـ22 قيراط في دبي، من بين أول العملاء في العالم الذين يستحمون في هذه الأحواض الرائعة، ويستمتعون بتجربة فريدة سحرية وفاخرة حقاً).

وكان من الضروري نقل كل من الصخور الثمينة التي يزيد وزنها عن 10 آلاف كلغ من أميركا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، ثم تقسيمها إلى النصف، قبل أن يقضي المتخصصون مئات الساعات في (ساندبابيرينغ) لنحت القطع، ويقول بالدي، إنه بفضل الحرفية، فإن (المساحات الداخلية للأحواض ناعمة بشكل لا يصدق)، وتُرك الشكل الخارجي للحوض على طبيعته عمدا من أجل (تسليط الضوء على التباين بين الطبيعة والاتقان).

وسوف تباع فيلات (22 قيراط)، والتي قام بتنفيذها مطور عقارات روسي، بأسعار تتراوح بين 10.8 مليون دولار و24.5 مليون دولار، وتضم كل واحدة منها 7 غرف نوم بحيث يمكن للسكان دعوة الأصدقاء والعائلة للإقامة عندهم، وتضم كل فيلا شاطئاً خاصاً وحدائق ذات مناظر طبيعية وخدمة الكونسيرج على مدار 24 ساعة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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