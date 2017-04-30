التقى السفير الايراني في اسلام آباد مهدي هنردوست نائبة وزير الخارجية الباكستاني تهمينة جنجوعة، وسلمها رسالة الرئيس روحاني الخطية الموجهة الى رئيس الوزراء نواز شريف حول حادث ميرجاوة الارهابي.

وبحث السفير هنردوست مع المسؤولة الباكستانية بشأن المتابعات الجارية لحادث ميرجاوة الارهابي الذي استشهد فيه عدد من حرس الحدود الايرانيين على يد عناصر ارهابية في الحدود بين البلدين.

وتقدمت نائبة وزير الخارجية الباكستاني بخالص المواساة والتعزية بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني للحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية باستشهاد عدد من حرس الحدود الايرانيين في الحدود الباكستانية الايرانية، مؤكدة مرة اخرى التزام بلادها بالتعاون مع المسؤولين والمؤسسات الايرانية المعنية في مسار المتابعة العاجلة لهذا الحادث الارهابي.

وقد اعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني في رسالة وجهها الى رئيس وزراء باكستان عن قلقه العميق واسفه الشديد لتكرار الاعتداءات الارهابية انطلاقا من الاراضي الباكستانية على ايران، داعيا اياه للايعاز بملاحقة ومعاقبة مسببي العمل الارهابي الاخير في حدود ميرجاوة حفاظا على العلاقات الجيدة والاخوية بين البلدين وتعزيزها.

وقال الرئيس روحاني في الرسالة، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تجعل دوما في جدول اعمالها الاساسي في العلاقات مع باكستان امن واستقرار ونمو وازدهار هذا البلد الصديق والجار.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تاسف كثيرا لتعرضها مرارا للاعتداء من قبل أشرار مسلحين وارهابيين مأجورين انطلاقا من الاراضي الباكستانية.

واعتبر ان حدود البلدين كانت على مر التاريخ حدودا آمنة وان سكان الحدود الذين تربطهم صلات قومية واسرية تعايشوا دوما في سلام ووئام، واشار الى ان الاراضي الايرانية لم تستخدم ابدا ضد جيرانها ومن ضمنهم باكستان ولكن للاسف فان عدم اتخاذ الاجراء المناسب والتصدي اللازم قد أدى الى إلحاق خسائر ومصرع حراس الحدود الايرانيين ومن المواطنين الابرياء احيانا.

وتابع قائلا، لقد وقعت اعتداءات مماثلة من قبل الاشرار والجماعات الارهابية من الاراضي الباكستانية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم وعود المسؤولين في باكستان مازلنا نشهد تكرار هذه الحوادث المريرة.

وقال، للاسف اننا نشهد اليوم بعض الدول قد استهدفت وحدة العالم الاسلامي بحروب نيابية وتسعى عبر دعم الاعمال الارهابية لإحلال العنف واللاأمن والفقر والتخلف بديلا عن النمو والازدهار والعزة والسعادة لشعوب المنطقة.

واعرب الرئيس الايراني عن القلق العميق والاسف الشديد لتكرار الاعتداءات الارهابية من الاراضي الباكستانية على اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال مخاطبا رئيس وزراء باكستان، انه وبغية الحفاظ على العلاقات الجيدة والأخوية بين البلدين وتعزيزها فان المتوقع ان توعزوا بملاحقة مسببي هذا العمل الارهابي قانونيا وتقديمهم للعدالة.

بدوره اكد قائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري بأن القوات المسلحة الايرانية سترد بكل حزم على الارهابيين الذين ارتكبوا جريمة ميرجاوة.

وقال العميد اشتري في تصريح صحفي بعد اقامة صلاة الجنازة على جثامين 6 من شهداء حادث ميرجاوة الارهابي، انه على الجماعات المسلحة ان تعرف بان عمليتهم الارهابية في ميرجاوة سوف لن تمر دون رد وفي ظل همم الامن الداخلي وسائر القوات المسلحة سيتم الرد بكل قوة وحزم على هؤلاء الاشرار.

واضاف، اننا نطلب من مسؤولي الجهاز الدبلوماسي ليطالبوا باكستان بالكشف سريعا عن هذه الجماعات الشريرة والارهابية والتصدي لها بما يلزم.

واشار الى تواجد وتدريب هذه الجماعات في الاراضي الباكستانية، مؤكدا استعداد القوات المسلحة للتصدي لاي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار وسيمنعون بفضل الله تعالى اي عدوان على حدود البلاد ولن يسمحوا بان تصبح ارض البلاد حتى للحظة واحدة بيد الاشرار والارهابيين واعداء البلاد.

من ناحيته اعلن نائب قائد قوى الامن الداخلي الايراني، العميد اسكندر مؤمني، انه وفقا للمعلومات الواردة فان الجندي المفقود في حادث ميرجاوة الارهابي قد نقل الى داخل الاراضي الباكستانية بعد اصابته بجراح من قبل الارهابيين.

واضاف العميد مؤمني في تصريح ادلى به لوكالة انباء فارس، انه تم الوصول الى خيوط في هذا الموضوع الا ان جهود قوى الامن الداخلي مازالت مستمرة للكشف عن مصير هذا الجندي واعادته الى البلاد.

يذكر ان 9 من حرس الحدود الايرانيين استشهدوا واصيب اثنان آخران وفقد آخر خلال اشتباك جرى مساء الاربعاء الماضي مع عناصر ارهابية كانوا قد نصبوا كمينا في منطقة ميرجاوة عند الحدود مع باكستان بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي ايران، ومن ثم فر الارهابيون على اثرها الى داخل الاراضي الباكستانية.