بعد أن أثبتت عدد من الكتب والمعاجم أن العديد من الكلمات الفرنسية جذورها عربية، إلا أن معجما إنجليزيا جديدا أظهر أن نحو 25 ألف كلمة من الإنجليزية جذورها عربية.

وفي كتاب للبروفسور العراقي مهند الفلوجي عنوانه: (الفردوس معجم إنجليزي - عربي للكلمات الإنجليزية ذات الأصول العربية)، فالمعجم الذي قام بإعداده البرفيسور مهند الفلوجي أستاذ الطب والجراحة بجامعات لندن استغرق منه بحثا على مدى 24 سنة، وضم أكثر من 3000 جذرا لكلمات إنجليزية تشكل 25 ألف كلمة من أصل عربي.

وقد قدم الفلوجي لمعجمه بما يلي: (العربية هي لغة الإسلام ولغة العالم الإسلامي، كما أدت العربية قديماً دور لغة التواصل العالمي بين ثقافات العالم في العصر الوسيط (نظام العالم القديم))، وفقاً لما ذكرت جريدة (الشروق اليومي) الجزائرية.

وتابع: (حيث كانت العربية بحق وعاء حفظ علوم الطب ومعارف العلوم العامة والفلك والملاحة والقانون والعمارة والعسكرية والفنون الإسلامية وغيرها، ولعبت حركة التعريب النشطةَ دوراً رئيساً في توثيق كنوز المعرفة العالمية، فوصلت الكتب الإغريقية إلى أوروبا في مخطوطاتها العربية، لتحفظ ما فُقِد من كتب الفلسفة والعلوم، وتعوض ما دمر منها هناك على يد محاكم التفتيش باعتبارها كتب كفر وهرطقة).

وبحسب (الشروق)، يؤكد هذا المعجم الإنجليزي أن (اللغة العربية هي فعلا أم اللغات، ويرد بذلك على الفرانكفونيين، الذين يتنكرون للغة بلادهم وينتهزون الفرص للنيل منها).