محمد أبو الجدايل- في تصريحات ستضع لندن في موقف محرج، قال وزير المالية الألماني "فولفجانج شيوبله" يوم السبت: يجب على بريطانيا أن تدرك أنه لن يكون لها على مزايا على نظرائها السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي فور انتهاء المفاوضات المتعلقة بخروجها من الاتحاد.

وتابع "شيوبله" لفونك ميديا جروب: لا يوجد شيء مجانا.. على البريطانيين أن يعرفوا ذلك.

يذكر أن المستشارة أنجيلا ميركل كانت قد نبهت البريطانيين الأسبوع الماضي إلى ضرورة ألا يتوهموا بأنهم سيظلون يحظون بحقوق الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد وأصرت على أن الاتحاد لن يوافق على إقامة علاقات في المستقبل مع لندن إلا بعد إبرام اتفاق للخروج من الاتحاد.

من جانبها ردّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على المستشارة الألمانية قائلةً: إن تصريحات ميركل تؤكد مدى صعوبة المفاوضات المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستطرد وزير المالية الألماني: لا نريد إضعاف بريطانيا. ولكن لا نريد أيضا إضعاف باقي أوروبا. يجب ألا يكون لبريطانيا مزايا بعد الخروج لا تتمتع بها الدول الأخرى.

مصلحة بريطانيا

من جهته صرّح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم السبت قائلا: إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من استكمال محادثات خروج بريطانيا منه إلا إذا ظل متحدا مما يعني أن وحدة التكتل من مصلحة لندن.

وقبل قمة للاتحاد للموافقة على إرشادات أوروبية للمفاوضات مع بريطانيا، أكد توسك أن الدول المتبقية في التكتل وعددها 27 دولة تنشد "علاقة وثيقة وقوية في المستقبل" مع لندن.

وتابع قائلا: ليس هناك شك في هذا. لكن قبل مناقشة المستقبل علينا فرز ماضينا. سنتعامل مع الأمر بنزاهة. إنها الطريقة الوحيدة للمضي قدما في إشارة إلى التزامات مالية بريطانية تجاه ميزانية الاتحاد الأوروبي قطعتها لندن قبل أن تقرر الخروج بكثير.

وأضاف: نحتاج إلى البقاء متحدين في شكل اتحاد أوروبي يضم 27 دولة. حينئذ فقط سنتمكن من استكمال المفاوضات مما يعني أن وحدتنا تصب أيضا في مصلحة المملكة المتحدة.

وأشار توسك الى موضوع خروج لندن قائلا: إن الاتحاد الأوروبي يريد ضمانات راسخة لكل من سيتأثرون بالخروج داخل بريطانيا وفي الاتحاد الأوروبي وعددهم حوالي خمسة ملايين شخص في المجمل.

وتابع: يجب أن يكون هذا على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. أعدت المفوضية بالفعل قائمة محددة ومفصلة لحقوق المواطنين التي ترغب في حمايتها.

ولفت إلى أن هذا الموقف يحظى بدعم قوي من كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الاخرى بالاتحاد