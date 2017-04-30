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رقم الخبر: 192325 تاريخ النشر: نيسان 29, 2017 الوقت: 16:52 الاقسام: دوليات  
"فخامة الدكتاتور رجب أردوغان" حجبت ويكيبيديا بتركيا

"فخامة الدكتاتور رجب أردوغان" حجبت ويكيبيديا بتركيا

منعت السلطات التركية الوصول إلى موقع الموسوعة الحرة"ويكيبيديا" على الإنترنت. بحسب ما أفادت بذلك اليوم صحيفة Hurriyet التركية.

ونوهت وسائل الإعلام بأن الوصول إلى موقع ويكيبيديا في تركيا بات ممنوعا اعتبارا من صباح اليوم.

وأشارت إلى أن أمر الحظر صدر عن مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا. وتقول التقارير المتوفرة إن كافة أقسام الموسوعة باللغات الأخرى غير التركية باتت أيضا غير متاحة.

يأتي ذلك بعد قيام مستخدم مجهول الهوية في يوم 17 أبريل/نيسان بتغييرات في مقالة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موقع ويكيبيديا وكتب عنه العبارة التالية:" فخامة الدكتاتور رجب طيب أردوغان" وبعد فترة قصيرة شطبت العبارة من قبل محرري الموقع ومنع تعديل المقالة لمدة أسبوع ولكن ذلك لم يمنع انتشارها في شكلها المعدل على نطاق واسع جدا في شبكات التواصل الاجتماعي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /فارس
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