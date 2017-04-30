في مفاجأة من العيار الثقيل، انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صوراً لشاب إيراني يدعى رضا برستش، قريب الشبه للغاية من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وقال برستش، البالغ من العمر 25 عاما، إن الأهل والأصدقاء أطلقوا عليه اسم (ميسي)، نظراً للتشابه الكبير بينهما، وحتى في قصر القامة، وذلك وفقاً لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية.

وأضاف: (هذا التشابه حقق له شهرة كبيرة داخل المجتمع الإيراني خصوصاً بين مشجعي كرة القدم). وأوضح برستش، أنه (يتعرض دائماً لهذا التعليق بإستغراب (كم أنت تشبه ميسي؟!))، منوهاً بأن (عائلته والعديد من أصدقائه ينادونه بإسم البرغوث الأرجنتيني).

وتابع: (لا أقبل أن يطلق عليّ اسم ميسي)، داعياً إلى إجراء اختبار الحمض النووي بينه وبين ميسي. وكشف الطالب الجامعي الإيراني أن (موظفي الطائرات المدنية الإيرانية يجلسونه في مقاعد الدرجة الأولى بمقدمة الطائرة لاعتقادهم أنه ليونيل ميسي.