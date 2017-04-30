يعاني عدد من المتاجر البريطانية في أنحاء متفرقة، من (أزمة حمص) بعد سحب عبوات منه بسبب مشكلات في طعم المنتج، نتيجة لشكاوى عديدة وردت من عملاء.

وذكر متجر (سينسبري) أن عددا من العملاء اشتكوا من تغير طعم عبوات معروضة للحمص، مما دفع إدارة المتجر إلى سحب العبوات للتأكد من جودة المنتج ومراجعة المورد.

ونشر عدد من العملاء لمتجري (سنسبري) و(ماركس أند سبنسر) على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تظهر خيبة الأمل بسبب عدم وجود المنتج الشهير الذي يعود أصله إلى منطقة الشرق الأوسط.

كما وضعت متاجر في مانشستر وشيسويك لافتات تعتذر للعملاء عن عدم توافر الحمص بسبب (مشكلة في الإنتاج)، بينما وضع أحد العملاء، تعبيرا عن حزنه من عدم توافر المنتج، ورقة بخطوات إعداد الحمص في المنزل.