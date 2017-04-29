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رقم الخبر: 192270 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 20:27 الاقسام: عربيات  
سياسي جزائري بارز يؤكد فوز جبهة التحرير بالانتخابات القادمة

سياسي جزائري بارز يؤكد فوز جبهة التحرير بالانتخابات القادمة

أكد سياسي جزائري بارز بفوز حزب جبهة التحرير الوطني بالانتخابات التشريعية القادمة في 4 مايو المقبل، حسب ما أوردت صحيفة الشروق الجزائرية الخميس.

وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ببسكرة، بأن حزب "الآفلان" سيفوز بالانتخابات، "لأنها (الجبهة) هي العمود الفقري للجزائر ومؤسساتها".

وأضاف ولد عباس في معرض رده على متهمي جبهة التحرير بعدم امتلاكه لبرنامج، "أذهلهم قوة التجمعات الجماهيرية الـ 39 المنظمة عبر الوطن، منذ انطلاق الحملة وبرنامجنا عرفتموه منذ الاستحقاقات السابقة وما أردفها من استكمالات.. والتكفل بالمواطنين الضعفاء وغيرها ليست وعود خيالية".

وأوضح ولد عباس بأن جبهة التحرير الوطني هي الدولة وهي من حرر الجزائر من الاستعمار، وطالب الجميع بالتوجه لصناديق الاقتراع رغم أنه مضمون، وقال إن حزبه مع ذلك، يحترم الخصوم دون المساس بكرامة المترشحين".

 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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