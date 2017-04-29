قالت الشرطة الصومالية إن “حركة الشباب المتشددة قتلت بالرصاص ضابطاً كبيراً في المخابرات الوطنية أمام منزله في العاصمة مقديشو، الخميس، في هجوم أعلنت الحركة مسؤوليتها عنه”.

وقال ضابط الشرطة إبراهيم نور، إن “ضابط المخابرات، الذي شارك في عمليات أمنية استهدفت الحركة، كان يجلس أمام منزله من دون حراسه الشخصيين، عندما أطلق عليه مسلحون النار فأردوه قتيلاً”.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب، الخميس: “نحن وراء قتل لواء في الأمن الوطني يدعى محمد حاج علي”. وأكد الشرطي نور الأمر وأشار إلى أن "المسلحين لاذوا بالفرار".