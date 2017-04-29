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رقم الخبر: 192269 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 20:21 الاقسام: عربيات  
"حركة الشباب" تقتل ضابطاً كبيراً بالمخابرات في الصومال

"حركة الشباب" تقتل ضابطاً كبيراً بالمخابرات في الصومال

قالت الشرطة الصومالية إن “حركة الشباب المتشددة قتلت بالرصاص ضابطاً كبيراً في المخابرات الوطنية أمام منزله في العاصمة مقديشو، الخميس، في هجوم أعلنت الحركة مسؤوليتها عنه”.

وقال ضابط الشرطة إبراهيم نور، إن “ضابط المخابرات، الذي شارك في عمليات أمنية استهدفت الحركة، كان يجلس أمام منزله من دون حراسه الشخصيين، عندما أطلق عليه مسلحون النار فأردوه قتيلاً”.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب، الخميس: “نحن وراء قتل لواء في الأمن الوطني يدعى محمد حاج علي”. وأكد الشرطي نور الأمر وأشار إلى أن "المسلحين لاذوا بالفرار".

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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