أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر سيصل الخرطوم، الأحد ، لبحث سبل حل الأزمة الليبية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن كوبلر "سيناقش جهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لمحاولة حل الأزمة الليبية".

وأشار قريب الله إلى أن وزير الخارجية السوداني سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي يعقد بالجزائر الاثنين 8 مايو المقبل.

وكان السودان وليبيا قد نشرا في نوفمبر من العام 2013، قوات مشتركة لتأمين الحدود، وإيقاف تسلل المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الإرهاب وتأمين القوافل التجارية