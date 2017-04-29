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رقم الخبر: 192267 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 20:15 الاقسام: عربيات  
طوارئ في القاهرة قبيل استقبال بابا الفاتيكان
قبيلة مصرية تثأر بقتل مسلحين من "بيت المقدس"

طوارئ في القاهرة قبيل استقبال بابا الفاتيكان

أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ القصوى، الجمعة، استعدادا لاستقال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، في زيارته التاريخية للقاهرة التي ستستمر يومين .

وانتشرت الخدمات الأمنية بأعداد كبيرة في الطرق المؤدية من وإلى المطار، كما انتشرت الحواجز الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المطار.

وجرى الدفع بأعداد إضافية من ضباط وأفراد المباحث الجنائية أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وأمام صالات السفر والوصول.

ومن المقرر أن يلتقي بابا الفاتيكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية، خلال زيارته التي تستمر يومين في مصر.

وعلى المستوى الأمني قال مصدر أمني مصري رفيع المستوي بمدينة رفح، إن 4 تكفيريين قتلوا في اشتباكات بينهم وبين أفراد من قبيلة الترابين في شمال سيناء.

وأضاف أن الحادث جاء ردا من القبيلة على مقتل شابين من أبنائها على يد عناصر ما يسمى بتنظيم "بيت المقدس" في حادثين منفصلين، حيث قتل أحدهما بتفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته بقرية البرث جنوب رفح.

وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف مدنيين ينتمون لقبائل كبرى في شمال سيناء على يد التنظيم الإرهابي، وذلك بدعوى تعاونهم مع قوات الجيش.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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