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رقم الخبر: 192266 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 20:18 الاقسام: عربيات  
السعودية.. عاطلون عن العمل يدعون للتظاهر احتجاجا على البطالة

السعودية.. عاطلون عن العمل يدعون للتظاهر احتجاجا على البطالة

دعا عاطلون عن العمل في السعودية للتظاهر الأحد احتجاجا على البطالة، تحت عنوان "تجمع العاطلين 30 أبريل".

في السياق نشر مستخدمون لتويتر في السعودية دعوات للتظاهر الأحد احتجاجا على البطالة، رغم منع السلطات التظاهرات في المملكة التي شهدت دعوة مماثلة للتظاهر في 21 أبريل الجاري، ما دفع السلطات إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض تحسبا لخروج المحتجين إلى شوارع المدينة.

وتحت عنوان "تجمع العاطلين 30 أبريل"، دعا عدد من مستخدمي "تويتر" السعوديين إلى التظاهر أمام مقرات التوظيف في السعودية الغنية بالنفط.

وكتب أحدهم "بسبب حراك 21 أبريل تم إرجاع البدلات، فيا أخي العاطل لا تحرم نفسك وانزل 30 أبريل لعل الله يفرج لك كربك"، بينما كتب مغرد آخر "أنا مواطن وعمري 30سنة، خريج جامعة الملك عبدالعزيز تخصص نظم معلومات إدارية (...) ولا أملك وظيفة. أرغب بالعمل".

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مصدر الخبر: الرياض/وكالات
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