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|رقم الخبر: 192265
|تاريخ النشر: نيسان 28, 2017
|الوقت: 20:10
|الاقسام: عربيات
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تحطم مروحية عسكرية أردنية في طلعة تدريبية شرقي عمان
أعلن الجيش الأردني في بيان الخميس عن تحطم مروحية من طراز "كوبرا" كانت تقوم برحلة تدريبية إثر "خلل فني" فيما نجا طياراها.
ونقل بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "طائرة عمودية من نوع كوبرا تعرضت خلال رحلة تدريبية في منطقة الغباوي (شرق عمان) لخلل فني ما اضطر طياراها (...) إلى الهبوط الاضطراري وهو ما أدى إلى ارتطامها بالأرض واشتعالها".
وأضاف البيان أن "طاقمها تمكن من الخروج منها وتم نقلهم إلى مدينة الحسين الطبية وهم بوضع صحي جيد".
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