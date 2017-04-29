* كبار المسؤولين الايرانيين يعزّون باستشهاد كوكبة من افراد حرس الحدود ويدعون باكستان الى ضبط حدودها * إستدعاء السفير الباكستاني في طهران.. وإدانات للهجوم الارهابي في منطقة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوشستان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، انه تم استدعاء سفير باكستان بطهران اثر الاعتداء الارهابي الذي وقع مساء الاربعاء في منطقة ميرجاوة الحدودية وادى الى استشهاد 9 من افراد حرس الحدود الايراني.

واضاف قاسمي: إن المدير لدائرة غرب آسيا بوزارة الخارجية ابلغ سفير باكستان في هذا اللقاء احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: إننا نتوقع من الجانب الباكستاني القيام بإجراءات جادة وأساسية لإعتقال الارهابيين ومعاقبتهم، وللاسف فان حدود باكستان باتت غير آمنة بالنسبة لايران في حال إننا سعينا الى ان تكون حدود ايران مع باكستان الأكثر أمنا، ونتوقع من الجانب الباكستاني تنفيذ وعوده التي قطعها للمسؤولين الايرانيين، وان لا يسمح بتكرار هذه الحوادث انطلاقا من الحدود والاراضي الباكستانية في المستقبل.

من جانبه اعرب سفير باكستان في هذا اللقاء عن مواساته لوقوع الحادث الاخير، واكد انه سيبلغ حكومته باحتجاج ايران على هذا الحادث الارهابي.

كما عزى المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي باستشهاد منتسبي حرس الحدود الايرانيين على يد ارهابيين عند الحدود مع باكستان، مؤكدا انه على الحكومة الباكستانية تحمّل المسؤولية أزاء كيفية تواجد وعمليات الزمر الشريرة انطلاقا من أراضيها.

وأضاف: يجدر بالدول التي تشارك في التحالفات المناهضة للارهاب توضيح عجزها عن التصدي لزمر وأشرار مسلحين ارهابيين في اراضيها؟

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية في الختام: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تتابع القضية من جميع القنوات الدبلوماسية والسياسية فإنها تحتفظ لنفسها بحق الدفاع في تصديها لمثل هذه الاعمال الشريرة.

وكان مدعي المحاكم العامة والثورية في زاهدان علي موحدي قد اعلن عن استشهاد 9 من قوات حرس الحدود الايراني واصابة اثنين آخرين على يد عناصر ارهابية في منطقة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوجستان الواقعة جنوب شرق ايران.

وقال: إن 11 من قوات حرس الحدود الايراني، تعرضوا مساء الخميس في منطقة ميرجاوة الحدودية لكمين نصبه الارهابيون، ما أدى الى استشهاد 9 منهم واصابة اثنين آخرين، موضحا بان العناصر الارهابية وبعد الاشتباك مع حرس الحدود الايراني، فروا الى داخل الاراضي الباكستانية.

يذكر ان منطقة ميرجاوة تقع على بعد 75 كم الى الشرق من مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان الى الجوار من باكستان.

وقدم رئيس الجمهورية حسن روحاني التعازي باستشهاد عدد من قوات حرس الحدود البواسل ودعا الحكومة الباكستانية الى التحرك بمسؤولية لكشف وتحديد عناصر الجماعات الارهابية التكفيرية التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء والتصدي لهم.

ودعا الرئيس روحاني في رسالته أيضاً امين المجلس الاعلى للامن القومي ووزارة الخارجية لمتابعة القضية بصورة جادة حتى التوصل الى نتيجة وذلك لتفادي تكرار مثل هذه الاعمال الجبانة.

كما اعرب الرئيس روحاني في برقية وجهها الى رئيس وزراء باكستان عن قلقه العميق واسفه الشديد لتكرار الاعتداءات الارهابية انطلاقا من الاراضي الباكستانية على ايران، داعيا إياه للإيعاز بملاحقة ومعاقبة مسببي العمل الارهابي الاخير حفاظا على العلاقات الجيدة والاخوية بين البلدين وتعزيزها.

وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تأسف كثيرا لتعرضها مرارا للاعتداء من قبل اشرار مسلحين وارهابيين مأجورين انطلاقا من الاراضي الباكستانية.

واشار الرئيس روحاني الى ان الاراضي الايرانية لم تستخدم ابدا ضد جيرانها ومن ضمنهم باكستان.

كما تقدم العديد من كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية بالعزاء الى الشعب الايراني باستشهاد هؤلاء الابطال، حيث تقدم بالعزاء رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بالعزاء وادان هذه الجريمة واكد عزم ايران على مكافحة الارهاب كما ادان النائب الاول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، الذين شددوا على حق ايران في إتخاذ ماتراه مناسباً تجاه هذه الجريمة محملين الحكومة الباكستانية المسؤولية لاعتقال ومعاقبة الارهابيين.

واستدعى محافظ سيستان وبلوجستان علي اوسط هاشمي القنصل الباكستاني في زاهدان محمد رفيع وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية، مؤكدا ضرورة التصدي الحازم للأشرار والارهابيين.

وقال اوسط هاشمي: لا يمكننا القبول بأن نعتبر أمن باكستان أمننا تماما ونقطع كل طريق على أي تحرك محتمل في الحدود بحيث تشعر باكستان براحة البال، فيما نرى بالمقابل تحركات تجري في الحدود ضد بلادنا.

من جانبه صرح القنصل الباكستاني بانه سينقل لحكومة بلاده هذه المواقف وقال: انه من المقرر خلال يوم أو يومين عقد اجتماع بهذا الصدد ومن ثم إطلاع الجانب الايراني على النتيجة.

كما التقى السفير الايراني لدى باكستان مهدي هنردوست عصر الخميس المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني طارق فاطمي وابلغه احتجاج ايران الرسمي على اتخاذ الزمر الارهابية من الاراضي الباكستانية منطلقا للقيام بالاعمال الارهابية ضد ايران.

من جانبه اعرب طارق فاطمي خلال اللقاء عن تعازي ومواساة الحكومة والشعب الباكستاني مع الحكومة والشعب الايراني خاصة عائلات شهداء في هذا العمل الارهابي.

في السياق ذاته قال رئيس المجلس الوطني الباكستاني بعد يوم من زيارة لايران استمرت خمسة ايام، ان ايران طمأنت الجانب الباكستاني بانها لن تسمح بشن أي اعتداء على الاراضي الباكستانية من اراضيها، مؤكدا بان الشريط الحدودي بين البلدين بحاجة الى المزيد من الاجراءات الأمنية.

كما أدان الناطق باسم الخارجية الباكستانية، الخميس، الهجوم الارهابي على قوات حرس الحدود الايرانيين بالقرب من الحدود الايرانية - الباكستانية والذي اسفر عن استشهاد 9 من الجنود الايرانيين.

من جانبها اصدرت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس بيانا عزت فيه الشعب الايراني وأسر حرس الحدود الذين استشهدوا على يد الارهابيين في منطقة ميرجاوة جنوب شرق ايران.

واشار قائد قوى الامن الداخلي العميد حسين أشتري الى حادث ميرجاوة الارهابي، مؤكدا بان مثل هذه الاعمال الارهابية والوحشية لن تمر من دون رد.

كما تحدثت مصادر امنية عن احتمال تعاون زمرة خلق (المنافقين) الارهابية مع جماعة (جيش العدل) التكفيرية في الاعتداء على حرس الحدود الايراني في منطقة ميرجاة الحدودية مع باكستان.