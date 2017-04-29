*الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ12 *مشروع لبناء 25 ألف وحدة استيطانية في القدس وعلى طرفي الخط الأخضر

فيما يتحضّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة كيان العدو في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، وبينما تعقد حكومة الاحتلال آمالا كبيرة على هذه الزيارة الأميركية "الداعمة" للكيان، أفاد السيناتور الأميركي الجمهوري رون دي سانتيس أنّ" ترامب ينوي الإعلان خلال زيارته المرتقبة الى الكيان عن نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس"، وذلك بعيد وصول وفد أميركي إلى "إسرائيل" للتمهيد لهذه الزيارة التي ستستمر يومًا واحدًا.

وكشف موقع "والاه" الصهيوني أنّ" طاقماً أميركياً خاصاً وصل صباح الخميس إلى كيان العدو من أجل إجراء تنسيق لوجستي قبيل الزيارة المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تل أبيب".

وبحسب الموقع، فإنّ مصدر صهيوني أكّد في وقت مسبق عن وجود اتصالات بين تل أبيب وواشنطن، من أجل تنسيق زيارة أولى للرئيس الأميركي إلى الكيان الشهر المقبل، مشدداً على أن "الحديث يدور عن اتصالات أولية فقط، وحتى الساعة لم يُحرز أي اتفاق فعلي بين الطرفين".

وقال الموقع إنّ" محاولات تنسيق الزيارة تجري على خلفية وصول بعثة فلسطينية رفيعة المستوى إلى واشنطن، وهي تعمل على تنسيق اللقاء بين ترامب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأسبوع القادم في العاصمة الأميركية".

يذكر أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطرق لقضية نقل السفارة أثناء حديثه لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، موضحاً أنّ الحديث عنها سابق لأوانه، متراجعاً عن التعهدات التي أخذها على عاتقه خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة إلى القدس في حال فوزه.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن أنّ" نقل السفارة الأميركية للقدس سيضر بعملية التسوية"، معتبراً أنّ "إجراء كهذا غير قانوني"، وذكر بأنّ "جميع دول العالم التي تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني تقع سفاراتها في تل أبيب"، لافتاً الى أنّ "نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس يجحف بالوضع النهائي للمفاوضات ويؤثر عليه".

وفي غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الجمعة، مخيم عسكر الجديد للاجئين شرق نابلس، وبلدة نعلين غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اصطحبوا معهم شبانا من أبناء المخيم ممن تم اعتقالهم مؤخرا دون معرفة أسباب هذا الاقتحام، وداهمت مقر إحدى الجمعيات الناشطة في العمل المجتمعي داخل المخيم وفتشته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة نعلين غرب رام الله وسيرت آلياتها في مختلف أرجاء البلدة وبخاصة القريبة من منطقة إقامة جدار الضم والتوسع العنصري.

واعتادت قوات الاحتلال تعزيز تواجدها في محيط هذه البلدة وبالذات في منطقة تنظيم المسيرة الأسبوعية المناوئة للجدار، والتي ستنطلق في وقت لاحق الجمعة دعما لإضراب الأسرى، ورفضا للاحتلال وإجراءاته.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الخميس، اثنين من المواطنين الفلسطينيين في بيت لحم.

من جانب آخر واصل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، الجمعة، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، وسط دعوات للمجتمع الدولي بالضغط على كيان العدو الصهيوني.

وأطلقت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في وقت سابق صرخات للمجتمع الدولي لسرعة التدخل، وبخاصة أن الإضراب دخل مرحلة تشكل خطرا حقيقيا على حياة الأسرى؛ نظرا لرفض المضربين أخذ مدعمات، ولتهديدهم بوقف تناول الماء.

وأعلن 500 من قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة عن إضرابهم عن الطعام نصرةً للأسرى، حيث تتجمع الكوادر في ساحة السرايا في وسط مدينة غزة.

وكان من المقرر أن تستمر الجمعة فعاليات إسناد الأسرى المضربين في جميع محافظات الوطن، وفي بعض المناطق داخل أراضي 1948، حيث ستقام صلاة الجمعة في مراكز المدن الفلسطينية والساحات العامة ثم تنطلق مسيرات بعدها.

وكانت الأراضي الفلسطينية شهدت الخميس، إضراباً شاملاً على كافة مناحي الحياة، تضامناً ونصرةً للأسرى القابعين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، والمضربين عن الطعام.

يذكر أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام أكثر من 1600 من مختلف المعتقلات الصهيوني يتقدمهم النائب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، وعدد آخر من كبار القادة.

وفي سياق آخر كشفت وزارة الإسكان الإسرائيلية عن مشروع لبناء 25 ألف وحدة استيطانية في القدس على طرفي الخط الأخضر، ووسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مسؤولين أن الخطة تتضمن 10 ألاف وحدة استيطانية في القدس و15 الف وحدة وراء الخط الأخضر.

ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن مسؤولين أنّ الخطة تتضمن 10آلاف وحدة استيطانية في أنحاء مدينة القدس و15 ألف وحدة وراء الخطّ الأخضر.

ويعمل وزير الإسكان يؤاف غالنت على بلورة اتفاق بين البلدية والحكومة لتنفيذ المشروع، تزامناً مع زيارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب المرتقبة إلى "إسرائيل".

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت بغالبية أعضائه في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2016 لصالح مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث صوّت 14 عضواً وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية على بناء 560 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس معتبرةً إياه تحدياً لمجلس الأمن الدولي.