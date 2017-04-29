بدأ منتدى الاعلاميين المسلمين ضد التطرف الثالث اعماله يوم الخميس بمشاركة ممثلي وسائل إعلام الدول الاسلامية بما في ذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية في العاصمة الروسية موسكو.

وقال رئيس مركز حوار الحضارات التابع لجامعة العلاقات الدولية في موسكو بنيامين بوبوف في كلمة القاها في هذا المنتدى ان العالم يشهد حاليا العديد من احداث وتطورات موسفة بما في ذلك الممارسات الارهابية في مناطق مختلفة بما في ذلك الشرق الاوسط.

واكد ان وسائل الاعلام والاعلاميين في الدول المختلفة خاصة الدول الاسلامية يتحملون مسوولية كبيرة في الفترة الراهنة كي يقوموا بابراز الممارسات والاجراءات التي تتهدد النظام والاستقرار والسلام في المجتمعات.

ويتمحور هذا المنتدى الذي يستمر يوما واحدا حول حوار العاملين في مجال الاعلام في اطار المزيد من التنسيق بهدف تقديم المعلومات بصورة فاعلة في مجال مكافحة التطرف وكذلك تعزيز مستوى التعامل والتناغم والنشاطات المهنية في هذا المجال.