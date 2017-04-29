رغم صدور العديد من التقارير الأممية المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، يُواصل النظام الخليفي حملة الاعتقالات العشوائية، غير آبه بالأصوات المنددة، حيث اعتقلت مليشيات مدنية مقنعة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية عالم الدين الشيخ عبدالزهراء الكربابادي، وزوجته من منزلهما فجر الجمعة دون معرفة الأسباب.

وقال الأهالي "إنّ "ميليشيات" مقنعة اعتقلت أيضًا شقيقة الشيخ الكربابادي بعد مداهمة منزل زوجها في منطقة كرانة اليوم".

وشهدت المنطقة انتشارًا واسعًا للمركبات العسكرية والعناصر الملثمة التي دهمت المنازل دون إبراز إذن أو مذكرة تفتيش.

من جانب آخر رأى رجل الدين البحريني العلامة السيد عبدالله الغريفي أنّ" قضية آية الله الشيخ عيسى قاسم تضع الوطن أمام منعطف صعب جداً إما إلى انفراج كبير ينفتح بالوطن على الخير كل الخير، وإما إلى خيار مآلات قاسية، وصعبة، ومؤلمة".

وفي خطاب له الجمعة في مسجد الإمام الصادق عليه السلام في منطقة القفول بالعاصمة المنامة، قال الغريفي:"في هذه القضية أجد نفسي مضطراً أن أكون صريحًا كل الصراحة، وواضحًا كل الوضوح، غيرة على هذا الوطن، وعلى أمنه واستقراره، وعلى وحدته، وعلى كل مصالحه"، مضيفاً "لا أهدف فيها أن أكون محرضًا، ومؤزمًا، وموترًا، ومتحيزًا، ومتعصبًا، ومتشددًا"، مؤكداً أنّ" آية الله قاسم يملك موقعًا دينيًا، وروحيًا، وعلميًا، ووطنيًا متميزًا جدًا، ولا نريد أن يكون في سجل هذا الوطن ما يسيء إلى رمز في هذا المستوى من العلم، والفضل، والصلاح، والطهر، والنقاء، وله تاريخه النظيف في خدمة الدين، والوطن".

وشدد السيد الغريفي على أنه "مهما تعددت الرؤى والقناعات، فهذا الرجل الفقيه -سماحة آية الله قاسم-، يمثل رمزًا كبيرًا لدى طائفة تمثل وجودًا ثقيلاً في هذا الوطن، كما يمثل عنوانًا شاخصًا في كل العالم"، وتابع "هنا يكون المنعطف إما إلى انفراج كبير ينفتح بالوطن على الخير كل الخير، وإما إلى خيار مآلاته قاسية، وصعبة، ومؤلمة".

وخلال حديثه أيضاً، تطرق العلامة الغريفي إلى قانون الأسرة، وجدد تأكيده أن"علماء الدين يريدون لمشاكل الأسرة أن تنتهي، وللخلافاتِ الزوجية أن تعالج، وللمرأة أن تحظى بكامل حقوقها، وأن تؤدي للرجل كامل حقوقه، وللأوضاع الأسرية أن تكون بكل خير، وأن تكون أوضاع المرأة والرجل بكل خير، وأن تكون أوضاع الأولاد بكل خير".