أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد علي حاجي زاده، ان ايران المقتدرة سترد حتما بحزم وقوة على التهديدات ولن تقبل الهزيمة في مواجهة أي احد.

واوضح العميد حاجي زاده، خلال مراسم تكريم احد شهداء الحرس الثوري: إن القواعد الاميركية منتشرة حولنا وهذا هو بحد ذاته تهديد، ولقد انتزعنا من اميركا قبل فترة مجموعة نادرة من الطائرات الاميركية نظير (سكن ايغل) و(شادو) و(اركيو) و(هرمس).

واكد حاجي زادة ضرورة ان نعرف أعداءنا وعلى رأسهم اميركا فهي في حرب الكويت لم تجرأ على دخول الحرب بمفردها وعبّأت عشرات الدول معها.

واوضح ان الاميركيين لايدخلون الحرب مع بلد الا بعد نزع سلاحه مثل ليبيا، او ان يتيقنوا من ان هجماتهم ستبقى دون رد.

وتابع العميد حاجي زادة انهم يثيرون ضجيجا في بعض الأماكن من اجل الإرعاب فهم لديهم قنبلة تزن عشرة اطنان وبادروا الى تسميتها ام القنابل فنحن ايضا لدينا في صناعتنا الدفاعية قنبلة. هذه هي طريقة الاميركيين تعلموها من العثمانيين الذين كانوا يستخدمون مدافع لها دوي كبير ولكن تفتقر للقدرة التخريبية بهدف ارعاب الآخرين.

وتابع: إن الاميركيين يعملون بهذه الطريقة ولديهم اسلوب آخر على هذا الغرار ايضا فهم يقولون ان بوارجنا توجهت الى منطقة نزاع ولكننا نسمع بعد فترة انها عادت فهم لايجرأون على القيام بمبادرة لو توقعوا ادنى احتمال للتعرض للهجوم.

واعلن العميد حاجي زاده ان ايران المقتدرة سترد حتما بحزم وقوة على التهديدات ولن تقبل الهزيمة في مواجهة أي أحد.