* عرض التلفزيون الايراني عصر الجمعة المناظرة الاولى بين المرشحين الستة للدورة الرئاسية الثانية عشرة التي ستجري في التاسع عشر من ايار/ مايو..

عرض التلفزيون الايراني عصر الجمعة المناظرة الاولى بين المرشحين الستة للدورة الرئاسية الثانية عشرة التي ستجري في التاسع عشر من ايار/ مايو ويتنافس خلالها كل من الرئيس الحالي حسن روحاني وابراهيم رئيسي سادن الروضة الرضوية المقدسة واسحاق جهانغيري النائب الاول لرئيس الجمهورية ومحمد باقر قاليباف عمدة طهران ومصطفى ميرسليم وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الاسبق ومصطفى هاشمي طبا وزير التربية البدنية الاسبق، وقد تناول المرشحون في مناظرتهم الاولى برامجهم التي اعلنوا انهم سيعتمدوها في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في حال فوز أي منهم بالرئاسة. وستجري المناظرة الثانية بين المرشحين الستة يوم الخامس من ايار/ مايو القادم.

هذا فضلا عن ان كل مرشح سيتحدث الى جمهوره ومؤيديه خلال برامج اذاعية وتلفزيونية أخرى وفق جدول زمني معلن، علما بأن التلفزيون سيعرض ولمرتين فيلما وثائقيا عن حياة كل مرشح.

وقد استهل المناظرة الاولى المرشح مصطفى ميرسليم، قائلاً: ان نسبة الطلاق في العائلات قد ارتفعت ويجب التصدي للحرب الناعمة التي يشنها الاعداء على ايران والتي تؤثر سلبا على الترابط الأسري في المجتمع.

بينهما قال المرشح حسن روحاني: إن توفير فرص العمل وايجاد الأمل بالمستقبل يعتبر اساسا لحل المشاكل الاجتماعية في البلاد مؤكدا ضرورة رفع القيود غير الضرورية عن المواطنين.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان روحاني قال خلال اول جلسة مناظرة بين المرشحين الرئاسيين الـ 6 عصر الجمعة، ان حكومته عملت خلال السنوات الـ 4 ماضية على معالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل وشروط الزواج للشباب.

ومن ثم علق المرشح محمد باقر قاليباف على كلام الرئيس روحاني قائلاً: إن البطالة تفاقمت في عهد روحاني وهناك انكماش اقتصادي شهدته البلاد في عهد روحاني.

المرشح اسحاق جهانغيري فقد دافع عن اداء الحكومة في مجال توفير فرص العمل لكنه انتقد الهجوم على السفارة السعودية والممارسات الأخرى التي ادت الى تراجع مستوى السياحة ومداخيل السياحة في البلاد، حسب تعبيره.

ومن ثم تحدث المرشح ابراهيم رئيسي منتقدا اعطاء القروض المصرفية الضخمة لعدد قليل من الاشخاص المحظوظين وحجبها عن مختلف شرائح الشعب قائلاً: ان ذلك يؤدي الى التراجع الاقتصادي وتراجع ظاهرة الزواج وتشكيل الأسر وتوفير فرص العمل للشباب.

من جهته اكد المرشح مصطفى هاشمي طبا على ضرورة توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا ان مشكلة السكن تحل عندما يتم تسوية مشكلة توفير فرص العمل وأشار الى ان الحكومة كان لديها توجه جيد في قضية السكن وقدمت الكثير من الخدمات، قائلاً: ينبغي أخذ مايقال حول زيادة الدخل الوطني ومشكلة السكن بعين الاعتبار.

واضاف: اذا اردنا - على سبيل المثال - تسوية مشكلة مسكن الشباب، ينبغي علينا رفع هذه المشكلة عن طريق القروض وتقديم التسهيلات، منوها الى انه في حال عدم الاهتمام بإيجاد استثمار لتوفير فرص العمل والزراعة لن يتحقق رفع تلك المشكلة.

وشدد هاشمي طبا على ضرورة توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا ان مشكلة السكن تحل عندما يتم تسوية مشكلة توفير فرص العمل.

ولفت هاشمي طبا الى ضرورة ان يكون هناك انتاج بجودة عالية، قائلاً: إن الانتاج ليس بالضرورة ان يوفر فرص العمل لان الانتاج ينبغي ان يرافقه بيع ذلك المنتج، لذلك ينبغي ان يكون هناك انتاج بجودة عالية.

ومن ثم عاود الرئيس روحاني الحديث قائلاً: إن هدف المرشحين الرئاسيين هو خدمة المواطنين مضيفاً: إن قضية زواج الشباب تعتبر من اهم القضايا لكنه اشار الى ان مداخيل الحكومة هي من بيع النفط ومن الضرائب والحكومة تسعى يوما بعد يوم الى تقليل الاعتماد على مداخيل النفط وجذب الاستثمارات الاجنبية.

واضاف روحاني: إن اهم قضية هي خلق الأمل بالمستقبل لدى افراد الشعب مضيفا بان حكومته نجحت في رفع مستوى الأمل في المجتمع.

وحول التفاوت الطبقي في المجتمع قال ابراهيم رئيسي: السنوات الاخيرة شهدت ازدياد الشرخ الطبقي بين شرائح المجتمع الايراني مؤكدا ضرورة تدخّل الحكومة في هذه القضية للقضاء على هذا الاختلاف محذرا من ازمات اجتماعية تتبع ذلك.

وخلال المناظرة علق المرشح حسن روحاني على كلام رئيسي مدافعا عن اعمال حكومته لمعالجة التفاوت الطبقي قائلاً: إن حكومته مدت سكك الحديد لمناطق جديدة ومدت انابيب الغاز لمناطق جديدة ايضا، كما تحدث روحاني عن الرعاية التي تقدمها حكومته لبسط العدالة الاجتماعية.

اما المرشح قاليباف قال معلقا على هذه القضية: إن البطالة وتوفير فرص العمل هما من القضايا التي يجب الإهتمام بهما للتصدي للشرخ الطبقي المستفحل في المجتمع الايراني.

ومن ثم تحدث المرشح اسحاق جهانغيري، قائلاً: إن بسط العدالة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية تكبح تفاقم الشرخ الطبقي، كما يجب التصدي لموضوع الإختلاس المالي وضعف القضاء في التصدي للمتطاولين على المال العام.

وأكد جهانغيري على ضرورة تجهيز البلاد بوسائل الكترونية، قائلاً: ينبغي ان يتم اطلاق شبكات الكترونية مختلفة في اجهزة الدولة وربطها ببعضها البعض وأشار الى ان اي توسع وتطور بحاجة الى زيادة الاستثمار الاجتماعي، منوها الى ان اساس الاستثمار الاجتماعي هو الاعتماد على رضا ومشاركة الشعب.

ولفت جهانغيري الى ان الحكومة الراهنة كان لها توجه فريد الى القضايا الاجتماعية، لافتا الى ان الاخلاق اهم القضايا التي ينبغي الاهتمام بها، معربا عن أمله في ان يتمكن البلد من النجاح في اصلاح الافات الاجتماعية عبر وسائل علمية.

واشار المرشح جهانغيري الى انه يمكن عبر اجراء مسح على المستوى الوطني والمحافظات، تحديد نسبة رضا الشعب من الاجهزة الحكومية، معربا عن اسفه حيال ان عدم رضا الشعب يكمن في عدم الرضا من الاجهزة الحكومية والبلديات والمصارف والقضاء منوهاً الى ان البعض حصلوا على ثروات طائلة نتيجة استشراء الفساد على حساب بقية شرائح المجتمع، مؤكداً ان مؤشر الشعور بالعدالة قد ارتفع في البلاد. كما اكد ان حصر العدالة في القضايا الاقتصادية يتعارض مع مبدأ العدالة.

وشدد جهانغيري على ضرورة الشفافية لجلب رضا الشعب، لافتا الى ضرورة معرفة الشعب حقوق المواطنة اكثر من ضرورة رعاية الاجهزة.

وأوضح المرشح جهانغيري ان الهدف من الحكومة الالكترونية هو جلب رضا الشعب وتسهيل ايصال الخدمات الى الشعب.

وقد عاود المرشح حجة الاسلام ابراهيم رئيسي الكلام مجددا منتقدا اداء الحكومة الاقتصادي واغلاق المعامل والبطالة وتفشي الفقر قائلاً: يجب ان نغير هذه الاوضاع، مؤكداً ضرورة البحث عن مخرج لهذه القضية واكد على محاربة الفقر والحرمان والبرجوازية حسب اسس وقواعد العدالة الاجتماعية ليس في التصريحات والخطابات بل بشكل عملي.

وفي جانب آخر قال المرشح ميرسليم ان اهم رأس مال في ايران هو الطاقات البشرية، ينبغي ان يتم توزيعها بالتناسب مع الطاقات البيئية في البلاد والمشاركة بناءً على الكفاءة التي تتمتع به الطاقات البشرية في تقدم البلاد، وأشار الى ظاهرة العشوائيات والهجرة الى اطراف المدن والحيلولة دون تطور هذه الظاهرة، والى ضرورة ان تتلاءم الكفاءات الموجودة في المحافظات مع الطاقات البشرية الموجودة، منوها الى ان عدم الاهتمام بتأهيل واعداد الاراضي ادى للأسف الى هجرة الكثير من الاشخاص من الريف الى المدن والعشوائيات واطراف المدن.

ونوه الى ان هذه القضية خلقت مشاكل اجتماعية وثقافية وأمنية واقتصادية كثيرة، قائلاً: نحن أخذنا حلا لمشكلة العشوائيات بعين الاعتبار وهو العودة الى سياسات تأهيل الاراضي وتوزيع السكان بصورة صحيحة لا سيما الاستخدام المناسب للمصادر المائية في البلاد.