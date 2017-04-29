استهدفت القوات اليمنية تحصينات الجيش السعودي أمام مرتفعات رشاحه بصلية من صواريخ الكاتيوشا، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تجمعات الجنود السعوديين وآليّاتهم في نهوقه وذور عين ومرتفعات جبال العليب ومعسكر عاكفة بنجران السعودية.

كذلك استهدف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي في مدينة الربوعة وقُلل الشيباني ومعسكر عين الثورين في علب الحدودي بعسير السعودية.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن عدداً من الجنود السعوديين سقط بين قتيل وجريح جرّاء قصف مدفعي استهدف جرّافة كانت تحاول إنشاء تحصينات لهم بموقع الكُرس، في حين استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان بصليات من صواريخ الكاتيوشا تجمّعات الجنود السعوديين في منطقة الفريضة ومركز القفل بجيزان السعودية.

وتحدث عن مقتل وجرح العشرات من قوات هادي أثناء تصدي الجيش واللجان لزحفها المدعوم بقصف جوي وبري وبحري على منطقة يَخْتُل شمال مديرية المَخا عند الساحل الغربي لمحافظة تعز، بالترافق مع غارات جوية مكثفة للتحالف السعودي استهدفت معسكر خالد بن الوليد ومحيطه في مديرية مَوْزَع المجاورة.

في غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري للميادين بتدمير الجيش واللجان 4 آليات عسكرية لقوات هادي في جبهات متفرّقة، وأوضح المصدر بأنّ دبابة لقوات هادي دُمّرت بصاروخ موجّه في معسكر الإمام بمديرية ذُباب الساحلية، بالإضافة إلى تدمير ثلاث آليات عسكرية في منطقة الكَدَحة بمديرية المَعَافِر ومنطقة المنصورة بمديرية الوازِعية المحاذية لمحافظة لحج جنوب غرب تعز.

وفي محافظة حجة، قصف الجيش واللجان بالمدفعية تعزيزات قوات هادي التي كانت تعد لشن زحف جديد شمال صحراء ميدية الحدودية، بعد يوم واحد من إحباط محاولتَيْ تقدم لها من الجهتين الشمالية والغربية لمديرية ميدي. في المقابل، شن طائرات التحالف 7 غارات جوية على مديرتَيْ حرض وميدي المحاذيتَيْن للسعودية غرب اليمن.

إلى ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي فجر الجمعة مصرعهم بالإضافة إلى جرح آخرين في المتون، كما استهدف الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في المنطقة ذاتها.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية غرب المتون في الجوف.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعات مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا شرق مدينة المتون، كما دمرت آلية تابعة لمرتزقة العدوان خلال استهداف تجمعاتهم في المنطقة ذاتها.

وكان عدد من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم وجرح آخرون الخميس أثناء مهاجمة الجيش واللجان معسكر السلان في مديرية الغيل بالجوف بعد عملية تمشيط مكثفة.

كما لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم الجمعة، وتدمير آلية عسكرية في كمين محكم نفذه الجيش اليمني واللجان الشعبية في قطاع جيزان.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا كمين محكم للجيش السعودي تمكنوا خلاله من قتل عدد من الجنود ودمروا آلية عسكرية في مركز عوجبة العسكري في جيزان.

وصد الجيش واللجان الشعبية الخميس زحفا جديدا للغزاة والمرتزقة باتجاه منطقة يختل شمال مديرية المخا بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من صد الزحف المسنود بغطاء جوي مكثف ومشاركة طيران الأباتشي والاستطلاع.

وأضاف المصدر أن رجال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير آلية عسكرية بصاروخ موجه كانت محملة بالمرتزقة ما أدى إلى مصرع جميع من كان على متنها خلال التصدي للزحف.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد تصدوا في وقت سابق الخميس لمحاولة زحف فاشلة قام بها المرتزقة شمال المخا، خلف عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.

من جهة اخرى، في تأكيد جديد على عمق الخلافات السعودية الاماراتية، أصدر الرئيس اليمني المستقيل، قرارين أطاح بموجبهما بأهم رجلين مقربين من دولة الإمارات من منصبهما، وأحال أحدهما للتحقيق.

وبحسب قرار هادي فقد تم إقالة هاني بن بريك، قائد قوات الحزام الأمني في عدن وأحد أبرز حلفاء "أبوظبي" في الجنوب، من منصبه كوزير للدولة، وإحالته للتحقيق، دون الكشف عن أسباب الإحالة.

ولعب بن بريك دورا مثيرا في عدن، حيث قامت قواته المدعومة من الإماراتيين بحملة اعتقالات واسعة لرجال دين ودعاة مناوئين له، كما نفذت حملة للتهجير القسري لأبناء المحافظات الشمالية من المدينة الجنوبية، في وقت سابق من العام الماضي.

أما القرار الثاني الذي أصدره الرئيس المستقيل، فأطاح بموجبه باللواءعيدروس الزبيدي من منصب محافظ مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وعين عبد العزيز المفلحي بديلا عنه.

كما تم تعيين الزبيدي المعروف بانتمائه للحراك الجنوبي ذي النزعة الانفصالية، سفيرا بوزارة الخارجية في الحكومة التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر.

وينحدر محافظ عدن الجديد عبد العزيز المفلحي من محافظة الضالع جنوبي البلاد، ويعد إحدى الشخصيات المقربة من هادي، وكان يعمل مستشارا في الرئاسة إلى حيين تعيينه في منصبه الجديد.

كما أجرى الرئيس المستقيل تعديلا في الحكومة الهاربة والتي تتخذ من الرياض مقراً لها، و شمل التغير أربع حقائب في حكومة أحمد بن دغر، هي وزارة العدل والأشغال العامة ووزارتي الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان.