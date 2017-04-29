* الكيان الصهيوني لا يدرك تداعيات اللعب بالنار في سوريا

أدان وزير الدفاع العميد حسين دهقان، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعا عسكريا فجر الخميس، بمحيط مطار دمشق الدولي جنوب العاصمة السورية.

واتهم العميد دهقان، في تصريحات لـ (RT)، السعودية بتنفيذ مخطط أمريكي إسرائيلي في المنطقة، فيما نفى عقد أي لقاءات مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر الأمن المنعقد في موسكو.

وأكد الوزير: نعتبر (إسرائيل) كيانا محتلا ودولة مارقة وندعم حق الفلسطينيين بالمقاومة.

كما أدان الامين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية حسين امير عبداللهيان العدوان العسكري الصهيوني على سوريا، معتبرا ان الكيان الصهيوني لا يدرك تداعيات اللعب بالنار في سوريا.

وقال امير عبداللهيان في تصريح له الجمعة: إن مزاعم الكيان الصهيوني الخاوية بالتصدي لحزب الله في سورية لا يمكنها ان تشكل تبريرا لانتهاك القوانين الدولية.

وتابع قائلاً: إن حزب الله يدعم بقوة أمن لبنان في مواجهة الارهاب التكفيري والصهيوني ونحن نفتخر بدور حزب الله البنّاء في المنطقة.

واكد الامين العام للمؤتمر الدولي لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني بأن الرئيس بشار الاسد والجيش والشعب في سوريا قد فرضوا اليأس والإحباط على الكيان الصهيوني.

وتابع امير عبداللهيان: إن هذه التحركات (الصهيونية) تأتي دعما للارهابيين وبهدف تقسيم الدول الاسلامية.

وقال: إن اعداء المنطقة سيقرُّون تاليا بطريق الحل السياسي في سوريا ومن المؤكد ان الكيان الصهيوني الارهابي واللاشرعي سوف لن يكون له مكان في مستقبل المنطقة.