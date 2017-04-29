* الشرطة الاتحادية تقترب من (جامع الخلافة) بالمدينة القديمة * انتهاء عمليات المطيبيجة ومقتل 80 داعشياً.. وتدمير معامل تفخيخ ومعسكرات في صلاح الدين * غارات جوية مكثفة للتحالف الدولي على داعش في العراق * الكرد يستعدون لإستفتاء الانفصال عن العراق

بغداد/نافع الكعبي - حققت القوات العراقية الجمعة إنجازًا مهمًا بتحرير قضاء الحضر الاستراتيجي الواقع جنوب الموصل من سيطرة تنظيم داعش بالكامل ورفع الاعلام العراقية فوق مبانيه، فيما واصلت قوات الحشد الشعبي, الجمعة, ملاحقة بعض فلول داعش في محيط القضاء، بينما اقتربت الشرطة الاتحادية من جامع الخلافة بالموصل القديمة، في حين تم تدمير معامل تفخيخ ومضافات ومعسكرات للتنظيم في محافظة صلاح الدين الشمالية الغربية.

وأعلنت قيادة الحشد الشعبي الخميس عن تحرير قضاء الحضر جنوب الموصل من سيطرة تنظيم داعش.. موضحة ان اللواءين الثاني والحادي عشر، حررا قضاء الحضر بالكامل ويقومان حاليًا بتطهير أطراف القضاء الغربية وتنفيذ عمليات تفتيش وتطهير المنازل وملاحقة عناصر التنظيم وابطال العبوات الناسفة وتفكيك البيوت الملغمة، كما قالت في بيان صحافي، الجمعة تابعته (وسائل إعلام).

ومن جانبه، اكد قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، ان قوات الحشد الشعبي تمكنت من تحرير قضاء الحضر بالكامل وبوقت قياسي وخلال 48 ساعة، وأضاف: إن قوات الحشد رفعت العلم العراقي فوق مباني القضاء بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

وكانت قوات الحشد الشعبي باشرت الثلاثاء الماضي هجومًا لتحرير قضاء الحضر والمناطق المحيطة به من سيطرة داعش، حيث تم تحرير 17 قرية ومنطقتين استراتيجتين وتحرير مدينة الحضر الاثرية خلال اليومين الماضيين.

ويتبع قضاء الحضر محافظة نينوى الشمالية، وتحده من الشمال الموصل، ومن الغرب سوريا، ومن الشرق محافظة صلاح الدين، ومن الجنوب محافظة الانبار.

وقد تم تحرير قضاء الحضر ومدينته الاثرية التاريخية بغطاء جوي كامل للقوات البرية المقاتلة من قبل طيران الجيش العراقي.

* الحشد الشعبي يلاحق بعض فلول داعش في محيط الحضر

وفي الأثناء، واصلت قوات الحشد الشعبي, الجمعة, ملاحقة بعض فلول داعش في محيط قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان، الجمعة: إن قواتنا تلحق بعض فلول داعش الهاربة في محيط قضاء الحضر جنوب الموصل بعد تحريره من سيطرة الدواعش.

* الشرطة الاتحادية تقترب من (جامع الخلافة)

وفي سياق موازٍ، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت عن توغل القوات العراقية في المدينة القديمة من الساحل الايمن من الموصل، وشنها هجمات محدودة مقتربة مسافة 300 متر من جامع النوري (جامع الخلافة) من جهة قضيب البان.

واكد جودت في بيان أن قطعات الشرطة الاتحادية قتلت في تلك الهجمات عشرات الارهابيين، بينهم القيادي ابو فيصل الجبوري ودمرت 8 دراجات نارية ملغمة و3 عجلات مفخخة في منطقة الفاروق وطهرت 5 ممرات لاخلاء المدنيين من العبوات والافخاخ في منطقة باب جديد.

* تدمير معامل تفخيخ ومعسكرات لداعش في صلاح الدين

وفي محافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد، فقد اعلنت خلية الاعلام الحربي، عن مجمل خسائر داعش لعمليات تحرير وتطهير منطقة مطيبيجة والقرى المجاورة لها التي بدأت الثلاثاء الماضي.

واشارت الى قتل 78 داعشيًا، وتفجير عبوتين ناسفتين و17 عبوة ناسفة، والاستيلاء على زورق، وتدمير 13 مضافة لداعش، ومعمل لتفخيخ العجلات و6 عجلات تحمل رشاشات و35 عجلة مفخخة وتفكيك 25 عبوة ناسفة.

كما تم العثور على 17 حزامًا ناسفًا وتفجير معمل مفخخ وعجلة تحمل مدفع مقاوم طائرات 23 ملم، والعثور على جسر هندسي بطول 6 امتار والاستيلاء على 8 عجلات مختلفة والعثور على معسكر لمسلحي داعش وتدمير 5 عجلات داخل المعسكر والعثور على شبكة انفاق تم تدميرها بالكامل.

* قائد ميداني: المطيبيجة خالية من اي وجود لداعش

من جانبه، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، عن انتهاء عمليات تطهير منطقة المطيبيجة شمال ديالى بعد 48 ساعة على انطلاقها، فيما اكد مقتل 80 عنصرا تنظيم (داعش) بينهم قيادات بارزة.

وقال العزاوي في حديث للسومرية نيوز: إن عمليات تطهير منطقة المطيبيجة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين انتهت بعد 48 ساعة على انطلاقها من اربعة محاور رئيسية بمشاركة قطعات من اربعة عمليات عسكرية ( دجلة- سامراء- صلاح الدين- شرق دجلة) بإسناد من الحشد الشعبي والعشائري وطيران الجيش.

واضاف العزاوي: إن العمليات العسكرية والتي شملت اكثر من 600 كم نجحت من قتل اكثر من 80 من مسلحي داعش بينهم قيادات بارزة في ما يعرف بولايتي ديالى وصلاح الدين في التنظيم بالاضافة الى تدمير عشرات السيارات بعضها مفخخ والبعض الاخر كانت تحمل سلاحا ثقيلا واعتدة ومتفجرات، ناهيك عن تدمير مضافات ومخابئ الاسلحة والاعتدة بالاضافة الى ضبط احزمة ناسفة وتفكيك عشرات العبوات الناسفة.

* مقتل دواعش بقصف جوي في راوه غربي الانبار

في غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري في قيادة الفرقة السابعة بالجيش في محافظة الأنبار، الجمعة، بأن أربعة (إرهابيين) ينتمون لتنظيم (داعش) قتلوا بقصف جوي في مدينة راوه غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن طيران التحالف الدولي قصف، عجلة لتنظيم داعش في مدينة راوه 230كم غرب الرمادي، مما اسفر عن تدميرها.

* غارات جوية للتحالف الدولي على داعش في العراق

الى ذلك، أعلن التحالف الدولي عن شن 29 غارة جوية على مواقع داعش في العراق وسوريا.

وقالت قوة المهام المشتركة لعملية [العزم المتأصل] التي ينفذها التحالف ضد داعش في بيان صحفي انها شنت 15 غارة على مواقع لداعش في سوريا قرب مناطق البوكمال ودير الزور والرقة والطبقة، واضافت: إن القوات استهدفت في العراق مواقع تابعة لداعش من خلال 14 غارة قرب مناطق الحويجة والموصل وراوة وسنجار وتلعفر.

* إصابة ثلاثة من الشرطة بانفجار ناسفة جنوبي بغداد

الى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن ثلاثة عناصر من الشرطة أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق في منطقة أحمد السهيل جنوبي بغداد انفجرت، لدى مرور دورية للشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد الدورية.

* ترامب يمنح صلاحية للبنتاغون تسمح بزيادة القوات الأمريكية في العراق

أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش سلطة لتحديد مستويات القوات في العراق وسوريا قال منتقدون له إنه سمح للبيت الأبيض بالتحكم في كل صغيرة وكبيرة من قرارات المعارك وأدى في النهاية إلى عدم وضوح الأرقام الحقيقية للقوات الأمريكية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية [البنتاغون] الأربعاء هذا الإجراء وقالت إنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستويات القوات الأمريكية.

* الكرد يستعدون لإستفتاء الانفصال عن العراق

يُصر الكُرد على إجراء الاستفتاء في شأن انفصالهم عن العراق، وتوافقَ حزباهما الرئيسان على أن يشمل الاستفتاء كركوك المتنازع عليها.

ويعتزم حزب الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان، تشكيل لجنة خاصة بعملية الاستفتاء للانفصال في سبتمر المقبل، وكيفية تفعيل المؤسسات التشريعية، على أن تشمل عملية الإستفتاء المناطق المتنازع عليها، بما فيها مدينة كركوك متعددة الإثنيات والغنية بالنفط.

وأعلن ملابختيار، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، خلال ندوة حزبية في مدينة حلبجة، أن الحزبين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، إتفقا في إجتماعاتهما الثنائية على آلية إجراء الإستفتاء الشعبي، الذي سيجري في سبتمر من العام الحالي، موضحًا أنه على الرغم من الخلافات السياسية والآيديولوجية بين الأحزاب الكردستانية، غير أن الجميع متفقون على تنظيم الإستفتاء الشعبي.

وفي ما يتعلق بالمواقف الدولية إزاء القضية الكردية، أكد ملابختيار أن مواقف أغلب دول العالم سلبية حيال قيام الدولة الكردية، لكنها لن تعارض ولن تتخذ موقفًا عدوانيًا إزاء القضية الكردية.

في المقابل، أعلنت الجهات التركمانية والعربية في كركوك عن معارضتها الشديدة لإجراء الإستفتاء الشعبي في المحافظة.

* مجلس مفوضية الانتخابات العراقية يتحصن ضد إقالته

تحول مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية من الدفاع الى الهجوم ضد محاولات البرلمان لاقالته، وذلك بتقديم طعن الى المحكمة الاتحادية والتحذير من إمكانية توقف منح الاحزاب السياسية اجازات تأسيسها، وتأخر انتخابات الحكومات المحلية المقررة في سبتمبر المقبل.

يذكر أن هناك 130طلباً مقدماً لدائرة الاحزاب في المفوضية و78 طلباً قيد الانجاز، فيما تم منح اجازة تأسيس الى 41 حزباً سياسياً لحد الان.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات العراقية في 16 سبتمبر المقبل والبرلمانية العامة في ابريل عام 2018.