اكد الاجتماع الثاني المشترك لوزراء الدفاع الايراني والروسي والسوري الذي عقد الخميس في موسكو لبحث الاوضاع في سوريا، على تعاون البلدان الثلاثة لمحاربة الارهاب.

وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان الذي زار موسكو لحضور المؤتمر الدولي السادس للأمن، ووزيرا الدفاع الروسي الفريق أول سيرغي شويغو والسوري العماد فهد جاسم الفريج، استعرضوا خلال هذا الاجتماع، الاوضاع في سوريا، سيما آخر مستجدات الحرب على الارهاب، وتبادلوا سبل مكافحة الارهاب ومواصلة الإجراءات المشتركة والشاملة في مواجهة الجماعات الارهابية التكفيرية لتجفيف مصادر العنف وانعدام الأمن.

كما أدان العميد دهقان والفريق أول شويغو والعماد الفريج، الإعتداء الامريكي على سوريا والدعم الصارخ للجماعات الارهابية، وأكدوا على الوقف الكامل لهذه الممارسات الغادرة والعدوانية والتي تفضي الى تقوية وتوسيع نطاق التنظيمات الارهابية في المنطقة والعالم.

وأعرب المجتمعون عن أملهم بضرورة تعبئة الإمكانيات وتوسيع الإجراءات المشتركة الحازمة لتفويت الفرصة على الارهابيين وتوفير الارضية لاستتباب الأمن المستدام في سوريا وحماية وحدة اراضي هذا البلد لكي ينعم جميع السوريين بالأمن والاستقرار.

وفي اطار التعاون بين ايران وسوريا وروسيا، عقد الاجتماع الأول بين وزراء دفاع الدول الثلاث في طهران في حزيران / يونيو 2016 لبحث المزيد من التعاون والتنسيق لحفظ الاستقرار في المنطقة.

وكانت أعمال المؤتمر الدولي السادس للأمن (MCIS – 2017) قد انطلقت عصر الاربعاء في موسكو بمشاركة ممثلين عن 85 دولة وانهى اعماله الخميس.

كما التقى وزير الدفاع الايراني مع مساعد رئيس الجمهورية السكرتير الأول في وزارة الدفاع السريلانكية سارت كومارا، على هامش المؤتمر الدولي السادس للأمن في موسكو، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين وبحثا القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة.