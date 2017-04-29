أعلن امين المجلس الأعلى للامن القومي ان الهجوم الصاروخي الاميركي اللامشروع على سوريا لا ينبغي ان يمر دون ملاحقة وقال: إن التدخل العسكري في هذا البلد بذرائع واهية لن يجلب لاميركا سوى هزيمة جديدة.

جاء كلام علي شمخاني هذا لدى استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكساندر لافرونتيف، الخميس في طهران حيث عقد الجانبان جولة من المباحثات تناولت دراسة آخر التطورات السورية والاقليمية واكدا خلالها ضرورة تعزيز التنسيق الميداني والسياسي في الازمة السورية.

واشار شمخاني خلال اللقاء الى الجرائم التي ارتكبتها الجماعات الارهابية بحق ابناء سوريا مؤكدا انه لو كانت الدول الاوروبية قلقة من تواجد عدد محدود من الارهابيين في اراضيها فعلينا ان نقلق اكثر من تواجد الآلاف من العناصر التكفيرية المدربة التي تحظى بدعم مالي وتسليحي من قبل بعض دول المنطقة وعليهم ان يحولوا دون ارسال السلاح والقوات الى الارهابيين حفاظا على ارواح مواطنيهم.

وتابع شمخاني: إن الارهاب اشبه بفيروس خطر يعبر الحدود ولا يمكن استخدامه كأداة من قبل دول معينة ومن هنا ينبغي مكافحته من خلال اتخاذ نهج منسجم ومشترك وبعيدا عن التمييز.

كما أشار شمخاني الى التعاون المؤثر للثلاثي السوري الايراني الروسي وتيار المقاومة ضد الارهاب وقال: نحن ألزمنا أنفسنا دوما بالتوصل الى حل سياسي لإنهاء الازمة السورية وان الخيار العسكري مؤثر فقط لمواجهة الجماعات التي لا تبدي استعدادها لوضع السلاح جانبا.

واكد شمخاني ان اجتماع آستانة لعب دورا مصيريا في اقرار واستمرار وقف اطلاق النار في سوريا ولا ينبغي ان نسمح للمسلحين اختلاق الذرائع للتهرب عن الحوار عبر تحريك بعض الدول المعارضة لوقف اطلاق النار.

واستهجن شمخاني العدوان الصاروخي الاميركي على الاراضي السورية مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة مستقلة لتقصّي الحقائق للكشف عن مسارات ارسال الاسلحة الكيمياوية للجماعات الارهابية في سوريا والعراق وقال: إن الهجوم الصاروخي الاميركي اللامشروع على سوريا لا ينبغي ان يمر دون ملاحقة.

واوضح شمخاني ان النهج المتبع من قبل اميركا في سوريا من شأنه زعزعة مناخ التفاهم بين التيارات في الداخل السوري وتعزيز من آمال الجماعات المسلحة بمن فيهم الارهابيون بالخيار العسكري.

وافاد شمخاني ان التدخل العسكري من قبل الادارة الاميركية الجديدة في سوريا بذرائع واهية وخوض مسار ثبت فشله وخطأه في العراق وافغانستان من المحتم انه لن يجلب لاميركا سوى الهزيمة من جديد.

وفي الختام اكد شمخاني ان أي تواجد عسكري واحتلال للتراب السوري بدون تنسيق مع الحكومة الشرعية في هذا البلد بذريعة مكافحة الارهاب هو مصداق للتطاول على السيادة الوطنية لهذا البلد ويتعارض مع القوانين المتعارفة دوليا.

من جانبه اعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي عن دعم بلاده لدور ايران البنّاء في النهج السياسي لإحلال السلام في سوريا وقال: إن موسكو مازالت ملتزمة بالخيار العسكري ضد الارهابيين وضد كل من لا يلتزم بالخيار السياسي للحل وهي ستواصل حربها بلا هوادة ضد عناصر داعش وجبهة النصرة والجماعات المرتبطة بهما الى جانب التمسك بمواصلة الخيار السياسي.

كذلك بحث مساعد وزير الخارجية في الشوون العربية والافريقية حسين جابري انصاري والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون سوريا الكسندر لافرونتيف خلال لقائهما في طهران الخميس، مواقف الحكومات المعنية بالأزمة في سوريا والمسارات والتحديات الجديدة وآخر المستجدات بشأن مواجهة الجماعات الارهابية.

وتبادل الطرفان خلال هذا اللقاء الذي استغرق ثلاث ساعات وجهات النظر بشأن آخر المستجدات السياسية والميدانية في سوريا وسبل تثبيت وقف الأعمال القتالية وتوسيع رقعته وتسهيل الحوارات السياسية لإنهاء الأزمة في سوريا.

وبحث جابري انصاري ولافرونتيف ايضا مواقف الحكومات المعنية بالازمة في سوريا والمسارات والتحديات الجديدة وكذلك آخر المستجدات الكفيلة بمواجهة الجماعات الارهابية.