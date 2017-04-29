وخلال استقباله مساعد الخارجية الايرانية لشؤون اوروبا واميركا، اعرب ستانلود عن ارتياحه لزيارة رئيس بلاده الى ايران العام الماضي والتي ادت الى التوقيع على عدة وثائق للتعاون وتمهيد الارضية للتعاون الشامل بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي وقال، لقد شهدنا خلال الاعوام الاخيرة تبلور علاقات قوية بين البلدين.

واكد المسؤول الفنلندي بأن الناشطين الاقتصاديين والتجاريين في بلاده يولون الاهتمام للتعاون مع ايران.

وفي جانب آخر من تصريحه اكد ستانلود بان الاتفاق النووي اتفاق متعدد الاطراف وينبغي ان يحظى باهتمام ورعاية جميع الاطراف ولفت الى ان المسؤولين الاوروبيين اثبتوا بانهم يريدون حفظه وتنفيذه تماما واضاف، ان هلسنكي تدعم التعاون والتعاطي بين ايران والاتحاد الاوروبي.

من جانبه اكد مساعد الخارجية الايرانية ضرورة التشاور والتقييم المستمر للتطورات على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية وقال، ان زيارة الرئيس الفنلندي الى طهران كانت ناجحة واثمرت عن نتائج ايجابية كثيرة.

واضاف تخت روانجي، اننا نولي اهمية كبيرة للعلاقات الشعبية والبرلمانية التي يمكنها تسهيل وتدعيم التعاون في سائر المجالات خاصة الاقتصادية منها ونامل بان نشهد في المستقبل المزيد من زيارات الوفود السياسية والاقتصادية والبرلمانية في مستويات عليا.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول احدث التطورات والازمات الاقليمية خاصة في سوريا والعراق واليمن وافغانستان، واكدا ضرورة الوصول الى حلول سياسية ودبلوماسية مشتركة وتقديم المساعدات الانسانية وتجنب الاجراءات احادية الجانب.

من جانب آخر وصف مساعد الخارجية الايرانية لشؤون اوروبا واميركا مجيد تخت روانجي، العلاقات بين بين ايران وبولندا بانها طيبة، معلنا استعداد طهران لتطوير العلاقات مع وارشو في مختلف المجالات.

وخلال لقائه مساعدة الخارجية البولندية يوآننا فرونتسكا في وارشو قال تخت روانجي، ان ايران لا تضع اي قيود للتعاون مع بولندا وهي على استعداد للتعاون معها في مختلف المجالات.

واشار الى زيادة تبادل الوفود السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية بين البلدين خلال الاعوام الاخيرة واضاف، انه وبعد الاتفاق النووي توفرت الارضية للتعاون بصورة اكبر واكثر جدية.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول احدث التطورات والازمات الاقليمية خاصة الازمة في سوريا واليمن، واكدا على مواصلة المشاورات للبحث عن حلول سياسية ودبلوماسية لها وتقديم المساعدات الانسانية.

بدورها اكدت مساعدة وزير الخارجية البولندي يوآننا فرونتسكا بان الاتفاق النووي مهّد كثيرا لاستئناف وتطوير التعاون بين بولندا وايران، وقالت ان بلادها تولي اهمية كبيرة لهذا الاتفاق.

واشارت الى ان العلاقات بين البلدين تعود الى اكثر من 500 عام وقالت، ان البولنديين يحملون نظرة ايجابية تجاه ايران لاحتضانها واستضافتها للاجئين بولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.

واعربت فرونتسكا عن املها بتنمية ورقي العلاقات بين البلدين وقالت، اننا نولي اهمية فائقة لتطوير التعاون الشامل مع ايران.

ونوهت الى التحرك والنشاط في العلاقات وزيادة تبادل زيارات الوفود بين البلدين خلال العامين الاخيرين وقالت، ان الاتفاق النووي الذي مهّد الارضية كثيرا لاستئناف وتطوير التعاون، يحظي باهمية كبيرة لنا. كما اكدت دعم بلادها لتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين. واعلنت كذلك الدعم لتقديم التسهيلات المالية والمصرفية لانشطة الشركات وقالت، ان انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة يمكنه ان يكون مساعدا في تطوير العلاقات بين البلدين.